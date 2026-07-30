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Mainpuri News: प्रॉपर्टी डीलरों ने युवक के साथ की मारपीट, शुरू की प्लाटिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: मैनपुरी। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रमईहार में जमीन के सौदे को लेकर विवाद हो गया।

Mainpuri News: प्रॉपर्टी डीलरों ने युवक के साथ की मारपीट, शुरू की प्लाटिंग

Mainpuri News: कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रमईहार में जमीन के सौदे को लेकर विवाद हो गया। प्रॉपर्टी डीलरों ने पीड़ित को दिए चेक बाउंस हो गए। लेकिन जमीन पर प्लाटिंग शुरू कर दी गई। विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित के साथ मारपीट की। महिला ने सीओसिटी को प्रार्थना पत्र देकर जांच करने और अवैध कब्जा हटाकर प्रॉपर्टी डीलरों पर धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रमईहार निवासी सुनीता ने सीओसिटी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके पति सुरेंद्र सिंह ने अन्य सहखातेदारों के साथ अपनी जमीन का सौदा प्रॉपर्टी डीलरों आलोक कुमार और नवीन कुमार से किया था।

आरोप है कि तय रकम के बदले कुछ नकद और दो चेक दिए गए, लेकिन दोनों चेक बैंक से बाउंस हो गए। इसके बावजूद आरोपियों ने खेत पर जबरन कब्जा कर प्लॉटिंग शुरू कर दी। विरोध करने पर फोन पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।

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