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Mainpuri News: भक्ति वह दिव्य साधना जो अशांत मन को कर देती है शांत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: मैनपुरी। नगर के मोहल्ला गाड़ीवान स्थित प्राचीन श्री भीमसेन महाराज मंदिर में गुरुवार से श्रावण मास महोत्सव की शुरुआत हो गई।

Mainpuri News: भक्ति वह दिव्य साधना जो अशांत मन को कर देती है शांत

Mainpuri News: नगर के मोहल्ला गाड़ीवान स्थित प्राचीन श्री भीमसेन महाराज मंदिर में गुरुवार से श्रावण मास महोत्सव की शुरुआत हो गई। पहले दिन मंदिर परिसर स्थित पावन धाम में श्रीराम चरितमानस कथा के पहले दिन आचार्य शशिकांत मंजेश ने कहा कि भक्ति वह दिव्य साधना है जो चंचल चित्त को स्थिरता, अशांत मन को शांति तथा अज्ञानरूपी तमस को ज्ञानरूपी प्रभा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि जिस हृदय में ईश्वर के प्रति निष्कपट श्रद्धा, अटूट विश्वास एवं अनन्य प्रेम का निवास होता है, वहां अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कपट तथा लोभ जैसे दुर्गुण स्वतः विलुप्त हो जाते हैं। भक्ति केवल आराधना का नाम नहीं, अपितु आत्मसमर्पण, सदाचार, करुणा, विनम्रता, सहिष्णुता तथा परोपकार का सजीव स्वरूप है।

आचार्य ने कहा कि सच्चा भक्त कभी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि परमेश्वर की प्रत्येक व्यवस्था उसके परम कल्याण के लिए ही होती है। श्रद्धा और धैर्य से संपन्न भक्त के जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधा अंततः सफलता और आत्मोन्नति का सोपान बन जाती है।

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