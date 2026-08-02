Mainpuri News: सावन का पहला सोमवार आज, उमड़ेगी श्रद्धा की भीड़

Mainpuri News: सावन का पहला सोमवार आज, उमड़ेगी श्रद्धा की भीड़
Mainpuri News: मैनपुरी। सावन के पहले सोमवार को लेकर जिलेभर के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। सोमवार को शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी।
Mainpuri News: सावन के पहले सोमवार को लेकर जिलेभर के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। सोमवार को शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी। मंदिरों में पूजा-अर्चना, जलाभिषेक और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों की तैयारियां कई दिनों से चल रही हैं। मंदिर समितियों के साथ-साथ जिला प्रशासन भी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा है। मंदिरों को जाने वाले रास्ते दुरुस्त कराए जा रहे हैं। उधर कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर रविवार से ही रूट डायवर्जन लागू हो गया। आज भी रूट डायवर्जन रहेगा। शहर के प्राचीन भीमसेन मंदिर में पहले सोमवार पर हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
मंदिर परिसर की साफ-सफाई, सजावट और दर्शन-पूजन की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। वहीं चांदेश्वर मंदिर में भी हर वर्ष की तरह भक्तों की लंबी-लंबी कतारें लगेंगी। यहां जलाभिषेक के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। सावन के पहले सोमवार को लेकर कांवड़ यात्रा भी पूरे शबाब पर है। जिले के बड़ी संख्या में शिवभक्त गंगाजल लेने के लिए फर्रुखाबाद स्थित गंगा घाटों की ओर रवाना हो चुके हैं। गंगाजल भरने के बाद कांवड़िए लौटकर विभिन्न शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे।
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