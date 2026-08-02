Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mainpuri News: साढू ने झांसे में लेकर खाते में डलवाए साइबर ठगी के रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
Follow us on Google News
share

Mainpuri News: मैनपुरी। साइबर नटवर लाल रिश्तों में दरार डालने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है।

Mainpuri News: साढू ने झांसे में लेकर खाते में डलवाए साइबर ठगी के रुपये

Mainpuri News: साइबर नटवर लाल रिश्तों में दरार डालने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। रिश्ते के साढू ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसके खाते में साढू ने साइबर ठगी से जुड़ी धनराशि डलवाई जिससे उसका बैंक खाता बंद हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गाड़ीवान से जुड़ा है। इटावा जनपद के ग्राम सरवरपुर निवासी राममोहन पुत्र रामनरेश ने पुलिस को तहरीर देकर जानकारी दी कि मैनपुरी के मोहल्ला गाड़ीवान निवासी साढू कुलदीप पुत्र रामकिशोर के घर वह आया था।

ये भी पढ़ें:Kausambi News: ठगी की रकम भेजने पर बैंक खाता बंद, मुकदमा

कुलदीप ने अपना एटीएम काम न करने की बात कही और अपने दोस्त से रुपये मंगवाने के लिए उसका बैंक खाता नंबर पूछ लिया। उसने साढू की बातों में आकर सेंट्रल बैंक का खाता नंबर और एटीएम दे दिया। उसे घर जाना था इसलिए वह एटीएम कार्ड साढू को देकर घर लौट आया। कुछ समय बात उसका बैंक खाता बंद हुआ तो बैंक वालों ने बताया कि उसके बैंक खाते में साइबर ठगी का पैसा आया है इसलिए उसका खाता बंद हो गया है। जब उसने कुलदीप से इसकी जानकारी की तो वह इंकार करने लगा। आरोप लगाया कि कुलदीप को एटीएम कार्ड देने व खाता नंबर बताने के बाद ही उसका खाता बंद हुआ है। पुलिस ने घटना की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: फोटो लेने के बहाने मोबाइल के जरिए खातों से उड़ाए 2.60 लाख
ये भी पढ़ें:Balrampur News: फोटो के बहाने मोबाइल लेकर खातों से उड़ाए 2.60 लाख रुपये
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mainpuri Latest News Mainpuri News Bank Account

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।