Mainpuri News: साढू ने झांसे में लेकर खाते में डलवाए साइबर ठगी के रुपये

Mainpuri News: साइबर नटवर लाल रिश्तों में दरार डालने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। रिश्ते के साढू ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसके खाते में साढू ने साइबर ठगी से जुड़ी धनराशि डलवाई जिससे उसका बैंक खाता बंद हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गाड़ीवान से जुड़ा है। इटावा जनपद के ग्राम सरवरपुर निवासी राममोहन पुत्र रामनरेश ने पुलिस को तहरीर देकर जानकारी दी कि मैनपुरी के मोहल्ला गाड़ीवान निवासी साढू कुलदीप पुत्र रामकिशोर के घर वह आया था।

कुलदीप ने अपना एटीएम काम न करने की बात कही और अपने दोस्त से रुपये मंगवाने के लिए उसका बैंक खाता नंबर पूछ लिया। उसने साढू की बातों में आकर सेंट्रल बैंक का खाता नंबर और एटीएम दे दिया। उसे घर जाना था इसलिए वह एटीएम कार्ड साढू को देकर घर लौट आया। कुछ समय बात उसका बैंक खाता बंद हुआ तो बैंक वालों ने बताया कि उसके बैंक खाते में साइबर ठगी का पैसा आया है इसलिए उसका खाता बंद हो गया है। जब उसने कुलदीप से इसकी जानकारी की तो वह इंकार करने लगा। आरोप लगाया कि कुलदीप को एटीएम कार्ड देने व खाता नंबर बताने के बाद ही उसका खाता बंद हुआ है। पुलिस ने घटना की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है।