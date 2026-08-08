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Mainpuri News: सेंट मेरीज के विद्यार्थियों ने शेफ बनकर बिखेरा स्वाद का जलवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: शहर के सेंट मेरीज स्कूल में कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए पाक-कला प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 100 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। अंतिम चरण में छात्रों ने विभिन्न व्यंजन जैसे समोसा, छोले-भटूरे, पोहा, और जलेबी आदि बनाए। प्रबंधक ने बताया कि ऐसी प्रतियोगिताएँ छात्रों के कौशल विकास में मदद करती हैं।

Mainpuri News: सेंट मेरीज के विद्यार्थियों ने शेफ बनकर बिखेरा स्वाद का जलवा

Mainpuri News: शहर के सेंट मेरीज स्कूल आश्रम रोड में कक्षा 10 और 12 के छात्र-छात्राओं के लिए पाक-कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के प्रथम चरण में एक सैकड़ा से अधिक छात्र-छात्राओं ने भाग लिया, जिनमें से उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर करीब 20 छात्रों को अंतिम चरण के लिए चुना गया। अंतिम चरण में कक्षा 12 की छात्रा आन्या जैन ने जैन समोसा व मसाला चाय बनाई, वहीं अभिरूद्र मनी ने स्वादिष्ट छोले-भटूरे तैयार किए। आरूष ने लच्छा पराठा, माही पाठक ने तिब्बती व्यंजन थुक्पा, आशी पचैरी ने महाराष्ट्र का प्रसिद्ध पोहा और देवांशिका ने पास्ता तैयार किया। समृद्धि ने दही-तड़का तथा आकांक्षा ने उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध जलेबी बनाकर सभी की तारीफें बटोरीं।निर्णायक

मंडल में शामिल मानसी जैन तथा शिवम भारद्वाज ने प्रशंसा की। प्रबंधक दीपक दास ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं छात्रों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना और कार्य-कौशल का विकास करती हैं। एकेडमिक प्रधानाचार्य डेमियन एंथनी ने बताया कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अगले चरण के लिए भेजा जाएगा। इस दौरान सहायक निदेशक कुशाग्र दास, एकेडमिक प्रधानाचार्य डेमियन एंथनी, उप-प्रधानाचार्य दीपांकर विश्वास आदि मौजूद रहे।

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