Mainpuri News: पैमाइश के नाम पर 50 हजार की रिश्वत लेने का ऑडियो वायरल
Mainpuri News: किशनी। तहसील क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर मौजा कमलपुर में लेखपाल पर भ्रष्टाचार और तानाशाही का गंभीर आरोप लगा है।
Mainpuri News: तहसील क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर मौजा कमलपुर में लेखपाल पर भ्रष्टाचार और तानाशाही का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित किसान ईश्वर दयाल का आरोप है कि हलका लेखपाल ने जमीन की पैमाइश के नाम पर उनसे 50 हजार रुपये रिश्वत ली, गलत नापजोख कर विवाद खड़ा कर दिया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। लेखपाल का ऑडियों भी वायरल हुआ है। पीड़ित के अनुसार, उनकी जमीन का रकबा कम होने पर उन्होंने पैमाइश का आवेदन किया था। आरोप है कि लेखपाल ने टीम का खर्च बताकर 70 हजार रुपये मांगे, जिस पर किसान ने उधारी लेकर 50 हजार रुपये दिए।
बीती 21 जुलाई 2025 को नापजोख के बाद 2 जुलाई 2026 को लेखपाल ने दोबारा आकर वही जमीन दूसरे पक्ष के नाम नाप दी, जिससे गांव में विवाद गहरा गया। मामला बिगड़ने पर 30 जुलाई को एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर दोबारा पैमाइश कराई। आरोप है कि धोखाधड़ी का पता चलने पर जब 1 और 2 अगस्त को उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो लेखपाल ने गाली-गलौज करते हुए हाथ-पैर तोड़ने और जान से मारने की धमकियां दीं। बीती 2 अगस्त की शाम किशनी थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने 3 अगस्त को उच्च अधिकारियों को डाक से प्रार्थना पत्र भेजकर आरोपी लेखपाल पर केस दर्ज करने की गुहार लगाई है।
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