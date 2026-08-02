Mainpuri News: ईसन नदी पुल की टूटी रेलिंग, बड़े हादसे का इंतजार
Mainpuri News: मैनपुरी। घिरोर-कुरावली मार्ग पर ग्राम मधन के पास ईसन नदी पर बने पुल की टूटी हुई रेलिंग राहगीरों के लिए बड़ा खतरा बन गई है।
Mainpuri News: घिरोर-कुरावली मार्ग पर ग्राम मधन के पास ईसन नदी पर बने पुल की टूटी हुई रेलिंग राहगीरों के लिए बड़ा खतरा बन गई है। पुल की रेलिंग वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ी है, लेकिन लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) अब तक इसकी मरम्मत कराने की जरूरत नहीं समझ रहा। बरसात के मौसम में नदी में पानी आने के बाद यह पुल और अधिक जोखिम भरा हो गया है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता बनी हुई है। घिरोर-कुरावली मार्ग जिले के प्रमुख संपर्क मार्गों में शामिल है। इस सड़क से प्रतिदिन हजारों छोटे-बड़े वाहन, बसें, ट्रक, ट्रैक्टर और दोपहिया वाहन गुजरते हैं। दिन के साथ-साथ रात में भी इस मार्ग पर लगातार यातायात बना रहता है।
ऐसे में पुल की टूटी रेलिंग किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय निवासी बलवीर पाल, दिनेश, सनी, टीटू, भीम, बिल्लू का कहना है कि पुल की रेलिंग लगभग दो वर्ष से टूटी हुई है। कई बार इसकी मरम्मत की मांग की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुल पर सुरक्षा रेलिंग न होने के कारण कई बाइक सवार संतुलन बिगड़ने पर गिरकर घायल हो चुके हैं। बारिश और अंधेरे के समय दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है।
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