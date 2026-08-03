Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mainpuri News: सिंहपुर नहर में डूबे युवक का शव दो दिन बाद मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
Follow us on Google News
share

Mainpuri News: किशनी। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के सिंहपुर नहर में दो दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में कूदे युवक का शव सोमवार सुबह रामनगर गांव के पास नहर में मिला।

Mainpuri News: सिंहपुर नहर में डूबे युवक का शव दो दिन बाद मिला

Mainpuri News: मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र के सिंहपुर नहर में दो दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में कूदे युवक का शव सोमवार सुबह रामनगर गांव के पास नहर में मिला। मृतक के भाई ने किशनी थाने पहुंचकर मामले की तहरीर दी। युवक नवीन गल्ला मंडी मैनपुरी में मजदूरी करता था और शनिवार को घर से मजदूरी करने की बात कहकर निकला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मैनपुरी नगर के शिव नगर रामलीला मैदान निवासी रामलखन कश्यप पुत्र श्याम सिंह बीते शनिवार दोपहर करीब 3 बजे सिंहपुर नहर में कूद गया था। घटना के बाद से ही उसका भाई अजय कुमार कश्यप और रिश्तेदार गजपाल सिंह परिजनों के साथ लगातार उसकी खोजबीन कर रहे थे।

ये भी पढ़ें:Sultanpur News: दो दिन बाद नदी में उतराता मिला युवक का शव

सोमवार सुबह करीब 5:45 बजे तलाश के दौरान परिजनों को रामनगर गांव के समीप नहर में रामलखन का शव नजर आया। परिजनों ने स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला और तार घर तरिहा के पास रखा। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के भाई अजय कुमार और गजपाल सिंह ने किशनी थाने पहुंचकर मामले की लिखित तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर सूचना दर्ज कर शव का पंचनामा भरा और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mainpuri Latest News Mainpuri Mainpuri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।