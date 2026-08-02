Mainpuri News: सौहार्द बिगाड़ने की नापाक कोशिश, भड़काऊ पोस्टर चस्पा
Mainpuri News: भोगांव। नगर के सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को एक बार फिर अराजक तत्वों ने बिगाड़ने की नाकाम कोशिश की है।
Mainpuri News: नगर के सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को एक बार फिर अराजक तत्वों ने बिगाड़ने की नाकाम कोशिश की है। अराजकतत्वों ने देर रात नगर के कई सार्वजनिक स्थानों और लोगों के मकानों पर आपत्तिजनक व भड़काऊ टिप्पणियों वाले पोस्टर चस्पा कर दिए। सुबह होते ही जब स्थानीय लोगों की नजर इन पोस्टरों पर पड़ी, तो पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। नागरिकों ने तुरंत एकजुट होकर भड़काऊ पोस्टरों को फाड़ दिया और मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत किया और जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज की तलाश शुरू कर दी है। अराजक तत्वों ने नगर की जामा मस्जिद, बेवर चुंगी, बड़ा बाजार, मुख्य बाजार, रामजानकी मैरिज होम के आसपास तथा कई लोगों के आवासों को निशाना बनाया।
पोस्टरों में नगर के कुछ प्रमुख उद्योगपतियों और राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखी गई थीं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि भोगांव में हिंदू-मुस्लिम लंबे समय से शांति और सौहार्द के साथ रहते आए हैं, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व जानबूझकर नगर की शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक संदिग्ध युवक देर रात अंधेरे का फायदा उठाकर दीवारों पर पोस्टर चिपकाता हुआ नजर आ रहा है। चेहरा छिपाए यह युवक बेहद जल्दबाजी में पोस्टर लगाकर तंग गलियों के रास्ते फरार हो गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है।
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