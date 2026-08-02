Mainpuri News: सौहार्द बिगाड़ने की नापाक कोशिश, भड़काऊ पोस्टर चस्पा

Mainpuri News: नगर के सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को एक बार फिर अराजक तत्वों ने बिगाड़ने की नाकाम कोशिश की है। अराजकतत्वों ने देर रात नगर के कई सार्वजनिक स्थानों और लोगों के मकानों पर आपत्तिजनक व भड़काऊ टिप्पणियों वाले पोस्टर चस्पा कर दिए। सुबह होते ही जब स्थानीय लोगों की नजर इन पोस्टरों पर पड़ी, तो पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। नागरिकों ने तुरंत एकजुट होकर भड़काऊ पोस्टरों को फाड़ दिया और मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत किया और जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज की तलाश शुरू कर दी है। अराजक तत्वों ने नगर की जामा मस्जिद, बेवर चुंगी, बड़ा बाजार, मुख्य बाजार, रामजानकी मैरिज होम के आसपास तथा कई लोगों के आवासों को निशाना बनाया।