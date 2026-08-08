Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mainpuri News: गली में टहल रहे युवक पर दबंगों ने किया हमला, फायरिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
Follow us on Google News
share

Mainpuri News: कोतवाली क्षेत्र के कृष्णानगर में एक युवक पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आरोपियों ने युवक को घेरकर हमला किया और घर में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है।

Mainpuri News: गली में टहल रहे युवक पर दबंगों ने किया हमला, फायरिंग

Mainpuri News: कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कृष्णानगर गोपीनाथ अड्डा के पास गली में टहल रहे युवक को आरोपियों ने घर में घुसकर पीटा। जान से मारने की नीयत से रिवाल्वर और तमंचे से फायरिंग की, जिसमें वह बाल बाल बच गया। तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने तीन दिन बाद घटना का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कोतवाली क्षेत्र के कृष्णानगर गोपीनाथ अड्डा निवासी मोनू चौहान पुत्र योगेंद्र सिंह ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि 4 अगस्त को रात लगभग 10:30 बजे वह खाना खाकर अपनी गली में टहल रहा था। तभी वहां दिनेश शर्मा उर्फ कल्लू पुत्र यादराम निवासी बंबे की पटरी रामलीला मैदान व देवेंद्र उर्फ गुड्डू पुत्र अच्छेलाल निवासी वनखंडेश्वर मंदिर के पास पचौरी हाता आगरा रोड मैनपुरी शराब के नशे में आ गए और उसे गालियां देने लगे। जब उसने विरोध किया तो आरोपी हाथापाई पर उतर आए। वहाँ पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर दिया तो पीड़ित अपने घर चला गया। थोड़ी देर में दोनों आरोपी अपने साथ पंकज पुत्र देवेंद्र उर्फ गुड्डू एवं अजीत पुत्र नामालूम अपने 5-6 अज्ञात साथियों के साथ हाथों में असलाह लेकर आ गए। गुड्डू के हाथों में रिवाल्वर कल्लू के हाथ में तमंचा, अन्य लोग धारदार हथियार लेकर घर में घुस आए। पीड़ित ने गेट बंद कर लिया और छत पर चढ़ गया.

गुड्डू और कल्लू ने की फायरिंग, बाल बाल बच्चा पीड़ित

पीड़ित ने बताया कि आरोपी देवेंद्र उर्फ गुड्डू एवं दिनेश उर्फ कल्लू ने पीड़ित को जान से मारने के लिए गोली चला दी, जिसमें वह बाल बाल बच गया। पीड़ित ने पुलिस चौकी पर सूचना दी। पीड़ित का कहना है कि वह बेहद भयभीत और डरा हुआ है। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जिससे वह व उसके परिवार को जानमाल का खतरा है। कोतवाली प्रभारी फतेह बहादुर सिंह ने बताया कि चार नामजदों सहित 5-6 अज्ञात के खिलाफ घर मे घुसकर मारपीट, फायरिंग करने के साथ ही विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और जेल भेजा जाएगा。

सामान्य प्रश्न

इस घटना में कितने आरोपी शामिल थे?
इस घटना में चार नामजद आरोपियों के साथ 5-6 अज्ञात लोग शामिल थे।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mainpuri Latest News Mainpuri News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।