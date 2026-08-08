Mainpuri News: गली में टहल रहे युवक पर दबंगों ने किया हमला, फायरिंग

Mainpuri News: कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कृष्णानगर गोपीनाथ अड्डा के पास गली में टहल रहे युवक को आरोपियों ने घर में घुसकर पीटा। जान से मारने की नीयत से रिवाल्वर और तमंचे से फायरिंग की, जिसमें वह बाल बाल बच गया। तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने तीन दिन बाद घटना का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कोतवाली क्षेत्र के कृष्णानगर गोपीनाथ अड्डा निवासी मोनू चौहान पुत्र योगेंद्र सिंह ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि 4 अगस्त को रात लगभग 10:30 बजे वह खाना खाकर अपनी गली में टहल रहा था। तभी वहां दिनेश शर्मा उर्फ कल्लू पुत्र यादराम निवासी बंबे की पटरी रामलीला मैदान व देवेंद्र उर्फ गुड्डू पुत्र अच्छेलाल निवासी वनखंडेश्वर मंदिर के पास पचौरी हाता आगरा रोड मैनपुरी शराब के नशे में आ गए और उसे गालियां देने लगे। जब उसने विरोध किया तो आरोपी हाथापाई पर उतर आए। वहाँ पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर दिया तो पीड़ित अपने घर चला गया। थोड़ी देर में दोनों आरोपी अपने साथ पंकज पुत्र देवेंद्र उर्फ गुड्डू एवं अजीत पुत्र नामालूम अपने 5-6 अज्ञात साथियों के साथ हाथों में असलाह लेकर आ गए। गुड्डू के हाथों में रिवाल्वर कल्लू के हाथ में तमंचा, अन्य लोग धारदार हथियार लेकर घर में घुस आए। पीड़ित ने गेट बंद कर लिया और छत पर चढ़ गया.