Mainpuri News: युवक पर लाठी-डंडों से हमला, पांच पर मुकदमा
Mainpuri News: किशनी में एक युवक के साथ पुरानी रंजिश के चलते लाठी-डंडों से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। नवीगंज में एक सांड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है।
Mainpuri News: किशनी। थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक के साथ लाठी-डंडों से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम बल्लमपुर निवासी विवेक पुत्र सरनाम सिंह यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार दोपहर वह अपने घर से कटरा बाजार जा रहे थे। आरोप है कि रास्ते में गांव के ही राजीव पुत्र होतीलाल, सुरजीत, विकास, रामशंकर पुत्रगण बचान सिंह तथा बचान सिंह पुत्र बनवारी लाल यादव ने पुरानी रंजिश को लेकर उन्हें रोक लिया। पीड़ित का आरोप है कि सभी आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ, पैर, सिर और पीठ में गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर पांचों आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है。
सांड की मौत के बाद कराया पोस्टमार्टम
नवीगंज। थाना बेवर के ग्राम नंदुलिया में शुक्रवार दोपहर एक सांड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सांड किसी धारदार वस्तु के लगने से गंभीर रूप से घायल होकर खेत में गिर पड़ा था। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची टोडरपुर चौकी पुलिस ने पशु चिकित्सक टीम को बुलाकर शव का पोस्टमार्टम कराया और जेसीबी की मदद से उसे दफना दिया। मुखबिर के अनुसार, गांव के ही एक युवक ने सांड पर भाला मारकर उसे लहूलुहान कर दिया था, जिससे उसकी जान चली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।