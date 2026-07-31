Mainpuri News: युवक पर लाठी-डंडों से हमला, पांच पर मुकदमा

Mainpuri News: किशनी। थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक के साथ लाठी-डंडों से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम बल्लमपुर निवासी विवेक पुत्र सरनाम सिंह यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शुक्रवार दोपहर वह अपने घर से कटरा बाजार जा रहे थे। आरोप है कि रास्ते में गांव के ही राजीव पुत्र होतीलाल, सुरजीत, विकास, रामशंकर पुत्रगण बचान सिंह तथा बचान सिंह पुत्र बनवारी लाल यादव ने पुरानी रंजिश को लेकर उन्हें रोक लिया। पीड़ित का आरोप है कि सभी आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे उनके हाथ, पैर, सिर और पीठ में गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर पांचों आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है。