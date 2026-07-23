Mainpuri News: दीपांशु हत्याकांड में एक और आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, भेजा जेल
Mainpuri News: किशनी। जमीनी विवाद को लेकर 19 जुलाई की रात हुए दीपांशु हत्याकांड में आरोपी एक और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया।
Mainpuri News: जमीनी विवाद को लेकर 19 जुलाई की रात हुए दीपांशु हत्याकांड में आरोपी एक और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में कुल सात लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, चार आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम हर्राजपुर खुर्द में 19 जुलाई को दो पक्षों में जमीनी विवाद हो गया था। इस विवाद के बाद एक पक्ष के दीपांशु की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
चार अन्य लोग घायल भी हुए थे। इस घटना में मृतक के चाचा अशोक सिंह भदौरिया पुत्र गंगाबख्श ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि जमीनी विवाद को लेकर धारदार हथियार और अवैध हथियार से उसके परिवार के कुलदीप, हिमांशु, भतीजे दीपांशु और अरविंद को जान से मारने की नियत से हमला किया गया। हमलावरों ने उसके भतीजे दीपांशु की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में पुलिस ने मोहित चौहान पुत्र राजेंद्र सिंह, उसके भाई धर्मेंद्र उर्फ दीपक चौहान, भूपेंद्र चौहान पुत्र हरिश्चंद्र, शैलेंद्र चौहान पुत्र हरिश्चंद्र, राजा सिंह पुत्र लल्लू सिंह, राजू चौहान पुत्र रणवीर सिंह तथा उसके भाई जितेंद्र चौहान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।
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