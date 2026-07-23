Mainpuri News: 28 टीमों ने लगाई दौड़, 370 बीघा जमीन कब्जामुक्त करवायी
Mainpuri News: मैनपुरी। मिशन समाधान में आने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए डीएम के निर्देश पर गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों की 28 टीमें फरियादियों की शिकायतों के
Mainpuri News: मिशन समाधान में आने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए डीएम के निर्देश पर गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों की 28 टीमें फरियादियों की शिकायतों के निस्तारण के लिए निकल पड़ी। दिनभर बारिश होती रही लेकिन शिकायतों के निस्तारण का सिलसिला बना रहा। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार शिकायतों के निस्तारण के लिए दौड़ लगाते रहे और 370 बीघा जमीन कब्जामुक्त करवायी गई। कहीं चकरोड तो कहीं तालाब की जमीन को खाली करवाया गया। सरकारी और निजी जमीनों के कब्जे भी अतिक्रमण से मुक्त करवाए गए। पूरे दिन प्रशासनिक अधिकारी शिकायतों के निस्तारण में जूझते रहे। शाम को निस्तारण की रिपोर्ट डीएम कार्यालय भेजने के बाद अधिकारियों ने चेन की सांस ली।
एडीएम श्यामलता आनंद किशनी और करहल तहसील, एडीएम न्यायिक राजेश चंद्रा कुरावली तहसील क्षेत्र, एसडीएम पीयूष कुमार जायसवाल ने बरनाहल, दन्नाहार, तहसीलदार कमलेश कुमार ने घिरोर, नायब तहसीलदार संदीप कुमार ने औंछा, तहसीलदार अखिल गोयल ने बिछवां, एसडीएम कुरावली प्रदीप कुमार सिंह ने औंछा, कुरावली, नायब तहसीलदार संतोष राजौरिया ने कुर्रा, एसडीएम अरविंद कुमार ने बिछवां, तहसीलदार गौरव कुमार ने बेवर, एसडीएम मिथिलेश त्रिपाठी ने भोगांव, एसडीएम विकल ने करहल, नायब तहसीलदार शौर्यवर्धन राठौर ने दन्नाहार, एसडीएम श्याम प्रताप सिंह ने कोतवाली सदर से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण का मोर्चा संभाला। सुबह 9 बजे ही सभी टीमें पुलिस बल के साथ तहसील मुख्यालय पहुंची।
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