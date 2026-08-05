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Mainpuri News: खेत पर लगी तार में प्रवाहित था करंट, आरोपी पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: एलाऊ। थाना क्षेत्र के गांव सुगांव में खेत की घेराबंदी में अवैध रूप से प्रवाहित किए गए बिजली करंट की चपेट में आने से 8 वर्षीय बालिका की दर्दनाक मौत हो गई।

Mainpuri News: खेत पर लगी तार में प्रवाहित था करंट, आरोपी पर मुकदमा

Mainpuri News: थाना क्षेत्र के गांव सुगांव में खेत की घेराबंदी में अवैध रूप से प्रवाहित किए गए बिजली करंट की चपेट में आने से 8 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। बुधवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। उधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने देर रात जाम लगा दिया। वहीं मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी खेत मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ग्राम सुगांव निवासी रामचंद्र पुत्र श्याम सिंह ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि मंगलवार को अपराह्न तीन बजे उसकी आठ वर्षीय पुत्री सोनाली गांव के पास खेतों में बकरियां चरा रही थी।

इसी दौरान गांव निवासी सुशील पुत्र सोहन लाल अग्निहोत्री ने अपने खेत की घेराबंदी में लगे लोहे के तारों में अवैध रूप से बिजली का करंट प्रवाहित कर रखा था। सोनाली अनजाने में करंट प्रवाहित तार के संपर्क में आ गई। जिससे उसे जोरदार बिजली का झटका लगा और वहीं गिर पड़ी, मौत हो गई। पुलिस ने इस तहरीर पर आरोपी सुशील अग्निहोत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी अवनीश त्यागी का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को दे दिया गया है। मुकदमा मंगलवार की रात में ही दर्ज कर लिया। कार्रवाई की जाएगी।

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