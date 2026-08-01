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Mainpuri News: वैवाहिक जीवन में विश्वास व निष्ठा होना जरूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मैनपुरी
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Mainpuri News: क्षेत्र के ग्राम अलालपुर के महानंद अवधूत फाउंडेशन आश्रम में 31 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के तीसरे दिन कथा व्यास मिथिलेश दास महाराज ने बिंदुक-चंचुला की कथा सुनाई। कथा में बिंदुक की बुराईयों और चंचुला के पश्चाताप का वर्णन किया गया। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग उपस्थित थे।

Mainpuri News: वैवाहिक जीवन में विश्वास व निष्ठा होना जरूरी

Mainpuri News: क्षेत्र के ग्राम अलालपुर के महानंद अवधूत फाउंडेशन आश्रम में 31 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के तीसरे दिन कथा व्यास मिथिलेश दास महाराज ने बिंदुक-चंचुला की कथा सुनाई। कथा व्यास ने कहा कि वास्कल नगर में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो चोरी, दुराचार व अन्य बुरे कर्मों में लिप्त था। उसका विवाह चंचुला से हुआ, लेकिन विवाह के बाद भी वह पत्नी की उपेक्षा कर अन्य महिलाओं के साथ रहने लगा। चंचुला ने लंबे समय तक पति को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन जब उसका व्यवहार नहीं बदला तो वह भी गलत मार्ग पर चल पड़ी।

कुछ समय बाद बिंदुक की बीमारी से मौत हो गई, जिसके बाद चंचुला को अपने कर्मों का पश्चाताप हुआ और उसने शिवपुराण कथा का श्रवण किया और वह भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई। जिप अध्यक्ष प्रतिनिधि गोविंद भदौरिया, राजू पांडेय, श्यामवीर सिंह चौहान, बलवीर सिंह, चंद्रपाल सिंह, मुनेश्वर सिंह, सत्यपाल सिंह, संजू चौहान, विजय बहादुर सिंह, नरेश, अजय, सहवीर, रामकरन, शकुंतला देवी, बिट्टो देवी मौजूद रहे।

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