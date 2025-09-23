मैनपुरी में शादी का कार्ड देने के बहाने घर में घुसे बदमाशों ने की लूट

कस्बा के मोहल्ला पथरिया में शादी का कार्ड देने के बहाने आए दो बदमाशों ने शिक्षक की पत्नी को बंधक बनाकर दिनदहाड़े लूटपाट की। बदमाशों ने शादी का कार्ड देने की बात कहकर घर का गेट खुलवाया और चाकू तथा तमंचे दिखाकर महिला को घर के अंदर ले गए।

कस्बा के मोहल्ला पथरिया में शादी का कार्ड देने के बहाने आए दो बदमाशों ने शिक्षक की पत्नी को बंधक बनाकर दिनदहाड़े लूटपाट की। बदमाशों ने शादी का कार्ड देने की बात कहकर घर का गेट खुलवाया और चाकू तथा तमंचे दिखाकर महिला को घर के अंदर ले गए। बदमाश 25 हजार की नकदी और डेढ़ लाख के आभूषण लूटकर बदमाश भाग निकले। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है।

मूल रूप से मौजेपुर निवासी जागीर के नगला कांदर स्थित कंपोजिट विद्यालय में शिक्षक सुबोध यादव पुत्र शिशुपाल सिंह यादव भोगांव के मोहल्ला पथरिया में मकान बनाकर रहते हैं। वह रोज की तरह मंगलवार की सुबह अपनी पत्नी सुलेखा को घर में छोड़कर स्कूल चले गए। मंगलवार की सुबह 10:30 बजे पड़ोस में रह रही उनके भाई की पत्नी मिथलेश पानी लेने घर के अंदर आई तो सुबोध की पत्नी सुलेखा घर में बेहोश पड़ी थी। यह देखते ही उन्होंने शोर मचा दिया। शिक्षक सुबोध को फोन करके बुला लिया गया।सुलेखा को होश में लाया गया तो उसने जो कहानी बताई उसे सुनकर लोग हैरान रह गए।

सुलेखा ने बताई घटना तो हैरान रह गए लोग सुलेखा ने बताया दो युवकों ने घर का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने पूछा तो दोनों युवकों ने कहा कि शादी का कार्ड देने आए हैं, आंटी दरवाजा खोल दीजिए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो बदमाशों ने तमंचा और चाकू उनके ऊपर लगा दिया और उन्हें शोर न मचाने की चेतावनी देकर घर के अंदर ले गए। जहां बदमाशों ने सुलेखा को बंधक बनाकर घर में रखे 25 हजार रुपये और डेढ़ लाख से अधिक के सोने चांदी के आभूषण लूट लिए और भाग निकले। दोनों ही बदमाशों की उम्र लगभग 25 साल के आसपास बताई गई है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि बदमाशों ने शिक्षक के घर रेकी की और जब शिक्षक घर से चले गए, तब घटना को अनजान दिया।

घटना का खुलासा करने के लिए लगाई गई तीन टीमें