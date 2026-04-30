Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेडरूम में पत्नी ने लगाए खुफिया कैमरे, इंजीनियर पति की गंदी हरकतें देख उड़े होश

Apr 30, 2026 08:40 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share

यूपी के मैनपुरी में शारीरिक संबंध बनाने से भाग रहे पति से परेशान होकर पत्नी ने ऐसी जासूसी की जिसका रिजल्ट देख उसके होश उड़ गए। पत्नी ने अपने ही घर में खुफिया कैमरे लगवा दिए। इसमें पति की गंदी हरकतें कैद हो गईं। 

बेडरूम में पत्नी ने लगाए खुफिया कैमरे, इंजीनियर पति की गंदी हरकतें देख उड़े होश

UP News: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक हाई-प्रोफाइल शादी बेहद दर्दनाक और शर्मनाक मोड़ पर पहुंच गई है। आईआईटी (IIT) से एमटेक और मुंबई की बड़ी कंपनी में ढाई लाख रुपये महीने की सैलरी पाने वाला पति अपनी पत्नी से शारीरिक संबंध नहीं बना रहा था। पति के दूरी बनाने से परेशान पत्नी ने बेडरूम समेत फ्लैट में खुफिया कैमरे लगवा दिए। जब इसकी फुटेज देखी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। इंजीनियर पति की शर्मनाक हरकतें देख पत्नी ही नहीं परिवार के अन्य लोगों के भी होश उड़ गए। मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पुलिस को वीडियो फुटेज के साथ ही तहरीर दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंजीनियर पति एटा के अवागढ़ के रहने वाला है। इस समय पत्नी के साथ आगरा में रह रहा है।

1 करोड़ की शादी और फिर धोखे का खेल

मैनपुरी की रहने वाली पीड़िता की शादी फरवरी 2024 में एटा निवासी शिवम गुप्ता के साथ हुई थी। पिता ने धूमधाम से बेटी की विदाई की और शादी में करीब 1 करोड़ रुपये खर्च किए। शिवम मुंबई की एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। शादी के बाद दोनों आगरा के एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगे।

ये भी पढ़ें:आपस में शादी की जिद पर अड़ी युवतियां, दोनों परिवार लाचार, पुलिस ने खड़े किए हाथ

बेडरूम के कैमरों ने खोली पोल

शादी के कई महीनों बाद भी शिवम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना रहा था और न ही पति जैसा व्यवहार करता था। पति की बेरुखी और संदिग्ध आचरण से परेशान होकर पत्नी ने फ्लैट में कई खुफिया कैमरे लगवा दिए। कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो फुटेज पत्नी के लिए सबसे बड़ा सदमा लेकर आई। पति अलग अलग फुटेज में अलग अलग लड़कों के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाई दिया। पत्नी के अनुसार पति पैसा देकर लड़कों को घर बुलाता और उनके साथ कुकर्म करता था।

ये भी पढ़ें:आधी रात भतीजी के कमरे में पकड़ाया चाचा, भोर में दोनों फरार, आहत पिता ने खाया जहर

विरोध करने पर मिली जान से मारने की धमकी

जब पत्नी ने इस घिनौने कृत्य का विरोध किया तो इंजीनियर पति ने अपनी असलियत छिपाने के लिए उसे जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी। पत्नी का आरोप है कि इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करने लगे। यही नहीं, 50 लाख रुपये दहेज की मांग करने लगे।

ससुरालियों की प्रताड़ना बढ़ गई तो पत्नी मैनपुरी कोतवाली पहुंची और पति के खिलाफ सबूतों के साथ तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी शिवम गुप्ता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:हाईवे पर नोटों की बारिश का खुला राज, थाने पहुंचे युवक ने चार लाख पर किया दावा
Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Mainpuri Mainpuri News UP Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।