अपनी मर्जी से गई थी रूबी, दो साल से है हमारा रिश्ता; कोर्ट में बोला हत्यारोपी पारस, कहा-मैं निर्दोष हूं

सुनीता हत्याकांड में आरोपी पारस सोम को पुलिस ने रविवार शाम कोर्ट में पेश किया। पारस के अधिवक्ता के अनुसार कोर्ट ने पारस से उसका नाम-पता पूछा। पारस ने कोर्ट को बताया कि उसका नाम पारस सोम निवासी कपसाड़ गांव है। पारस ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कोर्ट से बचाने की गुहार लगाई। उसने कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं की है। रूबी भी अपनी मर्जी से साथ गई थी। अपहरण जैसी कोई बात नहीं है। यह कहते हुए पारस की आखें भर आईं।

सुनीता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पारस सोम को पुलिस ने कोर्ट के समक्ष पेश किया। कचहरी को सील करते हुए पारस को कचहरी लाया गया। सुरक्षा घेरे में अंदर पहुंचाया। कोर्ट पहुंचने के बाद पारस ने मुंह पर बांधा मफलर उतार दिया। कोर्ट में पारस चारों तरफ देखकर परिजनों और रिश्तेदारों को खोजता रहा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। पारस ने पास खड़े अधिवक्ता से परिजनों को लेकर बातचीत की। इसी दौरान कोर्ट शुरू हो गई। पारस के अधिवक्ता बलराम सोम के अनुसार पारस ने कोर्ट को बताया कि वह निर्दोष है, रूबी अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। पारस ने कोर्ट में बताया कि हमारा रिश्ता दो साल से है। पारस बोला कि हमारा प्यार सच्चा है और मैं निर्दोष हूं। वहीं, कोर्ट में अभियोजन और पुलिस की ओर से बताया गया पारस पर कपसाड़ गांव निवासी सुनीता की हत्या और उसकी बेटी रूबी का अपहरण का आरोप है।

पारस की निशानदेही पर पुलिस हथियार बरामदगी में लगी रही पारस से पुलिस ने घंटों पूछताछ की। पूरा घटनाक्रम जानने का प्रयास किया। दो चश्मदीद युवतियों के बयान को लेकर भी पूछताछ की। पुलिस उस बलकटी को बरामद करने में लगी है, जिससे हत्या हुई। पारस की निशानदेही पर घटनास्थल के आसपास पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। हालांकि पुलिस कोई भी बयान देने से बच रही है।