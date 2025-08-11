maine hi kajal aur uske bhai ko mara killer eunuch hanged himself hotel Satna leaving suicide note मैंने ही काजल और उसके भाई को मारा...सुसाइड नोट छोड़कर सतना के होटल में लटका किन्नर का हत्यारा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
maine hi kajal aur uske bhai ko mara killer eunuch hanged himself hotel Satna leaving suicide note

Dinesh Rathour कानपुर दक्षिणMon, 11 Aug 2025 09:28 PM
यूपी के कानपुर में किन्नर काजल और उसके भाई की हत्या करने वाले प्रेमी आकाश ने सतना के एक होटल में फांसी लगा कर खुदकुशी कर ली। हत्यारोपी ने सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें दो कत्ल की बात स्वीकारी। होटल कर्मियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कानपुर पुलिस से संपर्क किया तो घटना का पता चला। पुलिस की एक टीम सतना रवाना हो गई है।

मैनपुरी के किशनी के धरमंगदपुर का रहने वाला 25 वर्षीय किन्नर काजल अपने मुंह बोले भाई 12 वर्षीय देव के साथ खाड़ेपुर के योगेंद्र विहार में रिटायर फौजी अभिमन्यु सिंह के घर में किराये पर रहती थी। एक महीने पहले ही किन्नर गुरु शिवानी के कहने पर यहां रहने आई थी। उसके घर पर बर्रा विश्वबैंक ए ब्लॉक निवासी आकाश का आना-जाना था। परिजनों के अनुसार दोनों में प्रेम-प्रसंग था। शनिवार को काजल की मां गुड्डी लगातार मोबाइल स्विच ऑफ आने पर मैनपुरी से घर पहुंची तो बाहर से ताला लटका मिला। सूचना पर मकान मालिक दूसरी चाबी लेकर पहुंचा, सभी लोग अंदर दाखिल हुए तो दुर्गंध आ रही थी। कमरे में पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। देव का शव जमीन पर पड़ा था।

पुलिस ने जांच शुरू की तो दीवान के अंदर काजल का भी शव मिला। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो सात अगस्त की सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर काजल दूध लेकर घर आती दिखी। इसके बाद आकाश घर आया। 1 बजकर 45 मिनट पर देव स्कूल से घर पहुंचा। 2 बजकर 10 मिनट पर देव और आकाश घर से बाहर निकलते दिखाई दिए। कुछ देर बाद हाथ में फास्टफूड लेकर आते दिखाई दिए। शाम 4 बजकर 15 मिनट पर आकाश घर पर ताला डालकर जाता दिखाई दिया। पुलिस ने हत्यारोपी आकाश की आखिरी लोकेशन देखी जो सतना में मिली।

सतना के होटल सिद्धांत के कमरा नंबर 27 में सोमवार सुबह आकाश का शव फंदे से लटकता मिला। पुलिस व फोरेंसिक टीम पहुंची तो सुसाइड नोट बरामद हुआ। जिसमें लिखा था कि मैंने ही काजल और देव की हत्या की है। काजल ने मुझसे प्लॉट खरीदने के लिए रुपये लिए। मुझसे और रुपयों की मांग करती थी। न देने पर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रही थी। तंग आकर मैंने पहले काजल फिर देव की हत्या की। मेरे परिवार को परेशान न किया जाए।

चार दिन पहले बेटे से फोन पर हुई थी बात

आकाश विश्वकर्मा के सुसाइड की सूचना पुलिस ने उसके घर पर दी तो परिजनों में कोहराम मच गया। पिता गिरिजेश और मां सुनीता बिलखने लगे। पिता ने बताया कि आकाश मेट्रो में गाड़ी चलाता था। कुछ दिन से घर नहीं आया था। चार दिन पहले फोन पर बात हुई थी, उसने बताया था कि वह गाड़ी लेकर बाहर आया है। परिजनों ने काजल के बारे में किसी तरह की जानकारी से इनकार कर दिया। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी का कहना है कि काजल व उसके भाई की हत्या करने वाले आकाश के सतना के होटल में सुसाइड करने की जानकारी हुई है। एक टीम को रवाना किया गया है।

