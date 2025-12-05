पति की मौत के सदमे में पत्नी ने लगाई फांसी, शादी के 8 महीने भी नहीं बीते दूल्हा-दुल्हन दोनों ने छोड़ी दुनिया

संक्षेप: झांसी में एक महिला ने शादी के आठ महीने बाद दुनिया को अलविदा बोल दिया। उसने बाथरूम में जाकर फांसी लगा ली। दो महीने पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। इसके बाद से वह सदमे में चल रही थी।

यूपी के झांसी में एक महिला ने शादी के आठ महीने बाद दुनिया को अलविदा बोल दिया। उसने बाथरूम में जाकर फांसी लगा ली। दो महीने पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। इसके बाद से वह सदमे में चल रही थी। पति की मौत से पत्नी पूरी तरह से टूट चुकी थी। शुक्रवार को बाथरूम में वह फंदे पर झूलती मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने एक सुसाइड नोट बरामद किया है। जिसमें उसमें अपनी किस्मत को ही बुरा बताया है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कानपुर जोन की रहने वाली राधिका उर्फ ललिता (23) की शादी इसी 13 अप्रैल को झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हंसारी निवासी विशाल यादव के साथ हुई थी। दोनों एक-दूसरे को काफी चाहते थे। दो महीने पहले अचानक विशाल की तबियत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद राधिका एकदम टूट गई। परिजनों ने बहुत समझाया। लेकिन, वह बार-बार रो पड़ती थी। शुक्रवार को वह सोकर उठी। परिजनों के साथ बातचीत की। सुबह साढ़े सात बजे के करीब नहाने की कहकर ऊपर बाथरूम में गई थी। वहां उसने साड़ी से फांसी का फंदा बनाया और झूल गई। जब वह काफी देर तक बाहर नहीं आई तो परिजनों को शंका हुई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो कोई आहट नहीं हुई। किसी तरह खिड़की से झांककर देखा दंग रह गई। राधिक फंदे पर झूल रही थी। जिससे वह चीख पड़े। आनन-फानन में उसे दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। परिजनों ने बताया कि उसे तुरंत में मेडिकल कॉलेज ले गए। लेकिन, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।