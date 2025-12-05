पति की मौत के सदमे में पत्नी ने लगाई फांसी, शादी के 8 महीने भी नहीं बीते दूल्हा-दुल्हन दोनों ने छोड़ी दुनिया
यूपी के झांसी में एक महिला ने शादी के आठ महीने बाद दुनिया को अलविदा बोल दिया। उसने बाथरूम में जाकर फांसी लगा ली। दो महीने पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। इसके बाद से वह सदमे में चल रही थी। पति की मौत से पत्नी पूरी तरह से टूट चुकी थी। शुक्रवार को बाथरूम में वह फंदे पर झूलती मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने एक सुसाइड नोट बरामद किया है। जिसमें उसमें अपनी किस्मत को ही बुरा बताया है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
कानपुर जोन की रहने वाली राधिका उर्फ ललिता (23) की शादी इसी 13 अप्रैल को झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हंसारी निवासी विशाल यादव के साथ हुई थी। दोनों एक-दूसरे को काफी चाहते थे। दो महीने पहले अचानक विशाल की तबियत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद राधिका एकदम टूट गई। परिजनों ने बहुत समझाया। लेकिन, वह बार-बार रो पड़ती थी। शुक्रवार को वह सोकर उठी। परिजनों के साथ बातचीत की। सुबह साढ़े सात बजे के करीब नहाने की कहकर ऊपर बाथरूम में गई थी। वहां उसने साड़ी से फांसी का फंदा बनाया और झूल गई। जब वह काफी देर तक बाहर नहीं आई तो परिजनों को शंका हुई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो कोई आहट नहीं हुई। किसी तरह खिड़की से झांककर देखा दंग रह गई। राधिक फंदे पर झूल रही थी। जिससे वह चीख पड़े। आनन-फानन में उसे दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। परिजनों ने बताया कि उसे तुरंत में मेडिकल कॉलेज ले गए। लेकिन, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
आत्महत्या से पहले मृतका ने छोड़ा सुसाइड नोट
उसके पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया है। जिसमें लिखा है कि ‘मैने बहुत कोशिश की खुद को स्टॉंग बनाने की। लेकिन,नहीं कर पा रही थी’। वहीं पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला खुकुदशी का है। अब तक की गई पड़ताल में सामने आया है कि महिला अपने पति की मौत से दुखी थी। इसी के चलते इतना बड़ा कदम उठाया है। फिर भी जांच की जा रही है।