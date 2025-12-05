Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmaine bahut koshis ki wife was devastated by death her husband and hanged herself in shock
पति की मौत के सदमे में पत्नी ने लगाई फांसी, शादी के 8 महीने भी नहीं बीते दूल्हा-दुल्हन दोनों ने छोड़ी दुनिया

पति की मौत के सदमे में पत्नी ने लगाई फांसी, शादी के 8 महीने भी नहीं बीते दूल्हा-दुल्हन दोनों ने छोड़ी दुनिया

संक्षेप:

झांसी में एक महिला ने शादी के आठ महीने बाद दुनिया को अलविदा बोल दिया। उसने बाथरूम में जाकर फांसी लगा ली। दो महीने पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। इसके बाद से वह सदमे में चल रही थी।

Dec 05, 2025 07:04 pm ISTDinesh Rathour झांसी
share Share
Follow Us on

यूपी के झांसी में एक महिला ने शादी के आठ महीने बाद दुनिया को अलविदा बोल दिया। उसने बाथरूम में जाकर फांसी लगा ली। दो महीने पहले उसके पति की मौत हो चुकी थी। इसके बाद से वह सदमे में चल रही थी। पति की मौत से पत्नी पूरी तरह से टूट चुकी थी। शुक्रवार को बाथरूम में वह फंदे पर झूलती मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने एक सुसाइड नोट बरामद किया है। जिसमें उसमें अपनी किस्मत को ही बुरा बताया है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कानपुर जोन की रहने वाली राधिका उर्फ ललिता (23) की शादी इसी 13 अप्रैल को झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हंसारी निवासी विशाल यादव के साथ हुई थी। दोनों एक-दूसरे को काफी चाहते थे। दो महीने पहले अचानक विशाल की तबियत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। इसके बाद राधिका एकदम टूट गई। परिजनों ने बहुत समझाया। लेकिन, वह बार-बार रो पड़ती थी। शुक्रवार को वह सोकर उठी। परिजनों के साथ बातचीत की। सुबह साढ़े सात बजे के करीब नहाने की कहकर ऊपर बाथरूम में गई थी। वहां उसने साड़ी से फांसी का फंदा बनाया और झूल गई। जब वह काफी देर तक बाहर नहीं आई तो परिजनों को शंका हुई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो कोई आहट नहीं हुई। किसी तरह खिड़की से झांककर देखा दंग रह गई। राधिक फंदे पर झूल रही थी। जिससे वह चीख पड़े। आनन-फानन में उसे दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। परिजनों ने बताया कि उसे तुरंत में मेडिकल कॉलेज ले गए। लेकिन, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

आत्महत्या से पहले मृतका ने छोड़ा सुसाइड नोट

उसके पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया है। जिसमें लिखा है कि ‘मैने बहुत कोशिश की खुद को स्टॉंग बनाने की। लेकिन,नहीं कर पा रही थी’। वहीं पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला खुकुदशी का है। अब तक की गई पड़ताल में सामने आया है कि महिला अपने पति की मौत से दुखी थी। इसी के चलते इतना बड़ा कदम उठाया है। फिर भी जांच की जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Jhansi News UP Police Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |