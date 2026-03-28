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मैनाठेर कांड: भीड़ के हमले से खून से लथपथ हो गए थे डीआईजी, 100 की स्पीड से दौड़ाई थी गाड़ी

Mar 28, 2026 09:12 pm ISTDinesh Rathour मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता
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मैनाठेर कांड में भीड़ के हमले में तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार सिंह खून से लथपथ हो गए थे, जिन्हें मुरादाबाद के साईं अस्पताल तक पहुंचाने में तत्कालीन इंस्पेक्टर सिविल लाइंस एसकेएस प्रताप, तत्कालीन एसआई पवन व वर्तमान इंस्पेक्टर बहेड़ी, बरेली और तत्कालीन सीओ हसनपुर के द्वारा अहम भूमिका निभाई गई थी।

मैनाठेर कांड: भीड़ के हमले से खून से लथपथ हो गए थे डीआईजी, 100 की स्पीड से दौड़ाई थी गाड़ी

Moradabad News: 2011 में हुए मैनाठेर कांड मामले में कोर्ट ने 16 आरोपियों को उम्रकैद की सजा तो जरूर सुनाई है, लेकिन इस घटना को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। मैनाठेर कांड में भीड़ के हमले में तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार सिंह खून से लथपथ हो गए थे, जिन्हें मुरादाबाद के साईं अस्पताल तक पहुंचाने में तत्कालीन इंस्पेक्टर सिविल लाइंस एसकेएस प्रताप, तत्कालीन एसआई पवन व वर्तमान इंस्पेक्टर बहेड़ी, बरेली और तत्कालीन सीओ हसनपुर के द्वारा अहम भूमिका निभाई गई थी। वह लंबे समय तक एसटीएफ में रहे।

हिंदुस्तान ने एसएसकेएस प्रताप से बात की तो वह भावुक हो गए। करीब पांच मिनट तक चुप बने रहे। बोले, जब जिले के कप्तान के साथ इस प्रकार की घटना हो जाती है तो पुलिस का मनोबल टूट जाता है। तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार काफी विश्वास करते थे। कंट्रोल रूम से मैसेज दौड़ रहा था कि सारे एसओ और इंस्पेक्टर मैनाठेर के डींगरपुर पहुंचें। मुझे शहर में ही रहने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद मैने डीआईजी को मैसेज किया। उस वक्त वह डींगरपुर जाने के लिए रास्ते में थे। मैसेज देखते ही उन्होंने मौके पर आने के निर्देश दिए। डींगरपुर तिराहे पर पहुंचे तो वहां का मंजर ही कुछ अलग था। भीड़ बेकाबू थी।

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पुलिस के नाम पर मारपीट पर उतारू थी भीड़

पुलिस के नाम पर भीड़ मारपीट करने पर उतारू थी। कुछ दूरी पर पीएसी की गाड़ी जल रही थी। खून से लथपथ तत्कालीन पीआरओ रवि कुमार को देखा। इसके बाद नजर डीआईजी पर पड़ी। वह खून से लथपथ पड़े थे। भीड़ को काबू करने की कोशिश की, मगर भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। साथी एसआई पवन कुमार ने फायरिंग कर हालात संभाले। इसके बाद गाड़ी में डीआईजी को डालकर साईं अस्पताल ले आए। रास्ते में ड्राइवर को उतारकर खुद ही स्टेयरिंग थाम ली। सौ से अधिक स्पीड में गाड़ी दौड़ाई। अस्पताल पहुंचने के बाद ही जान में जान में जान आई। डीआईजी की कॉलर बोर्न में मल्टीपल फ्रेक्चर हुआ था।

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उम्रकैद की सजा सुनते ही कोर्ट रूम में रो पड़े सभी 16 दोषी

मैनाठेर कांड में शनिवार को एडीजे-2 की अदालत में सजा सुनाए जाने के दौरान कोर्ट रूम का माहौल पूरी तरह बदल गया। जैसे ही न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने सभी 16 दोषियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई तो कोर्ट कक्ष में सन्नाटा पसर गया। कई दोषी खुद को संभाल नहीं सके और अदालत के भीतर ही उनकी आंखे छलक पड़ीं। सजा सुनाए जाने के वक्त कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। उम्रकैद और जुर्माने की खबर मिलते ही कुछ दोषी जमीन पर बैठकर सिर पकड़कर सिसकने लगे, तो कुछ साथ खड़े अन्य साथियों के गले लगकर रोने लगे। 6 जुलाई 2011 को पुलिस टीम पर हुए हमले और सरकारी पिस्टल लूटने के आरोपियों के चेहरे पर सजा का असर साफ दिखाई दे रहा था।

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परिजनों में मातम, कड़ी सुरक्षा में जेल रवानगी

कोर्ट के बाहर खड़े परिजनों तक जैसे ही सजा की खबर पहुंची, वहां भी माहौल गमगीन हो गया। महिलाएं और पुरुष परिजन बिलख-बिलख कर रोने लगे। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने सभी 16 दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट से बाहर निकाला। इस दौरान भी कई दोषी लगातार रोते हुए अपने परिजनों की ओर देखते रहे। पुलिस वाहन में बैठाए जाने के समय भी दोषियों की रुलाई नहीं थमी।

Dinesh Rathour

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Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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