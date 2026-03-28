मैनाठेर कांड: भीड़ के हमले से खून से लथपथ हो गए थे डीआईजी, 100 की स्पीड से दौड़ाई थी गाड़ी

मैनाठेर कांड में भीड़ के हमले में तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार सिंह खून से लथपथ हो गए थे, जिन्हें मुरादाबाद के साईं अस्पताल तक पहुंचाने में तत्कालीन इंस्पेक्टर सिविल लाइंस एसकेएस प्रताप, तत्कालीन एसआई पवन व वर्तमान इंस्पेक्टर बहेड़ी, बरेली और तत्कालीन सीओ हसनपुर के द्वारा अहम भूमिका निभाई गई थी।

Moradabad News: 2011 में हुए मैनाठेर कांड मामले में कोर्ट ने 16 आरोपियों को उम्रकैद की सजा तो जरूर सुनाई है, लेकिन इस घटना को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। मैनाठेर कांड में भीड़ के हमले में तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार सिंह खून से लथपथ हो गए थे, जिन्हें मुरादाबाद के साईं अस्पताल तक पहुंचाने में तत्कालीन इंस्पेक्टर सिविल लाइंस एसकेएस प्रताप, तत्कालीन एसआई पवन व वर्तमान इंस्पेक्टर बहेड़ी, बरेली और तत्कालीन सीओ हसनपुर के द्वारा अहम भूमिका निभाई गई थी। वह लंबे समय तक एसटीएफ में रहे।

हिंदुस्तान ने एसएसकेएस प्रताप से बात की तो वह भावुक हो गए। करीब पांच मिनट तक चुप बने रहे। बोले, जब जिले के कप्तान के साथ इस प्रकार की घटना हो जाती है तो पुलिस का मनोबल टूट जाता है। तत्कालीन डीआईजी अशोक कुमार काफी विश्वास करते थे। कंट्रोल रूम से मैसेज दौड़ रहा था कि सारे एसओ और इंस्पेक्टर मैनाठेर के डींगरपुर पहुंचें। मुझे शहर में ही रहने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद मैने डीआईजी को मैसेज किया। उस वक्त वह डींगरपुर जाने के लिए रास्ते में थे। मैसेज देखते ही उन्होंने मौके पर आने के निर्देश दिए। डींगरपुर तिराहे पर पहुंचे तो वहां का मंजर ही कुछ अलग था। भीड़ बेकाबू थी।

पुलिस के नाम पर मारपीट पर उतारू थी भीड़ पुलिस के नाम पर भीड़ मारपीट करने पर उतारू थी। कुछ दूरी पर पीएसी की गाड़ी जल रही थी। खून से लथपथ तत्कालीन पीआरओ रवि कुमार को देखा। इसके बाद नजर डीआईजी पर पड़ी। वह खून से लथपथ पड़े थे। भीड़ को काबू करने की कोशिश की, मगर भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। साथी एसआई पवन कुमार ने फायरिंग कर हालात संभाले। इसके बाद गाड़ी में डीआईजी को डालकर साईं अस्पताल ले आए। रास्ते में ड्राइवर को उतारकर खुद ही स्टेयरिंग थाम ली। सौ से अधिक स्पीड में गाड़ी दौड़ाई। अस्पताल पहुंचने के बाद ही जान में जान में जान आई। डीआईजी की कॉलर बोर्न में मल्टीपल फ्रेक्चर हुआ था।

उम्रकैद की सजा सुनते ही कोर्ट रूम में रो पड़े सभी 16 दोषी मैनाठेर कांड में शनिवार को एडीजे-2 की अदालत में सजा सुनाए जाने के दौरान कोर्ट रूम का माहौल पूरी तरह बदल गया। जैसे ही न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने सभी 16 दोषियों को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई तो कोर्ट कक्ष में सन्नाटा पसर गया। कई दोषी खुद को संभाल नहीं सके और अदालत के भीतर ही उनकी आंखे छलक पड़ीं। सजा सुनाए जाने के वक्त कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। उम्रकैद और जुर्माने की खबर मिलते ही कुछ दोषी जमीन पर बैठकर सिर पकड़कर सिसकने लगे, तो कुछ साथ खड़े अन्य साथियों के गले लगकर रोने लगे। 6 जुलाई 2011 को पुलिस टीम पर हुए हमले और सरकारी पिस्टल लूटने के आरोपियों के चेहरे पर सजा का असर साफ दिखाई दे रहा था।