मैं वोटों की राजनीति करने नहीं आई, मोनू कश्यप के परिवारवालों से मिलने पहुंचीं सांसद इकरा हसन

इकरा हसन ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। गांव में सांसद के पहुंचने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। परिवार के लोगों ने सांसद को पूरी घटना की जानकारी दी। सांसद ने भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज को संसद और प्रशासन तक मजबूती से पहुंचाया जाएगा।

समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने मंगलवार को जसाला पहुंचकर मृतक मोनू कश्यप के परिवारीजनों से मुलाकात की और परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि वह वोटों की राजनीति करने नहीं आई हैं, बल्कि दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े होकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए आई हैं। सांसद इकरा हसन ने परिजनों से बातचीत करते हुए कहा कि वह हर सुख-दुख में परिवार के साथ खड़ी रहेंगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी।

उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की। गांव में सांसद के पहुंचने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। परिवार के लोगों ने सांसद को पूरी घटना की जानकारी दी। सांसद ने परिजनों को भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज को संसद और प्रशासन तक मजबूती से पहुंचाया जाएगा।

बता दें कि सांसद इकरा हसन 19 मई को शामली के जसाला गांव के मोनू कश्यप की मां को लेकर सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह से मिलने पहुंची थीं। मोनू कश्यप की मौत को लेकर परिवार लगातार हत्या का आरोप लगा रहा है। परिवार इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। सांसद इकरा हसन ने भी पीड़ित परिवार के समर्थन में अधिकारियों से मुलाकात की थी।

इस दौरान पुलिस सड़क पर यातायात प्रभावित होने का हवाला देते हुए सांसद इकरा हसन को महिला थाने ले गई थी जहां से करीब 10 मिनट बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। बाद में इस मामले को लेकर सांसद इकरा हसन के खिलाफ सड़क जाम करने और धरना-प्रदर्शन के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया था। इससे यूपी की राजनीति गरमा गई थी। मामले में सांसद के साथ छह अन्य लोगों को भी नामजद किया गया था। 25 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था।