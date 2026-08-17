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मैं रहूं या न रहूं, सरकार इंसाफ दिलाए; भूमाफिया से तंग आकर युवक ने लगाई फांसी

By Pawan Kumar Sharma
संवाददाता, उरई
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उरई में बेटे के इलाज के लिए लिए गए कर्ज और मकान के विवाद से परेशान एक युवक ने आत्महत्या कर ली। जान देने से पहले उसने वीडियो बनाया, जिसमें भूमाफिया पर धोखाधड़ी और प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ, डीएम और एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई।

orai young man hanged himself
उरई में भूमाफिया से तंग आकर युवक ने फांसी लगाई

UP News: यूपी के उरई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्मघाती कदम उठाने से पहले युवक ने एक वीडियो बनाया जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। 11 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में वह कहता दिख रहा है, मैं रहूं या न रहूं सरकार इंसाफ दिलाए...युवक भूमाफिया की धोखेबाजी और प्रताड़ना से परेशान होकर जान देने की बात कह रहा है। उसने मुख्यमंत्री योगी, डीएम और एसपी से न्याय दिलाने की गुहार लगाई। उधर, मामले में केस दर्ज न होने पर देर शाम परिजनों ने सड़क पर शव रख जाम लगा दिया। हालांकि अफसरों की समझाने के बाद परिजनों ने जाम खोल दिया।

वायरल वीडियो शहर के सहावनाका मोहल्ले के रहने वाले एक युवक का बताया जा रहा है। जान देने से पहले बनाए गए इस वीडियो में युवक अपना नाम प्रदीप बता रहा है। वह बोल रहा है, 'मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं, जिससे न्याय मिल सके। मैंने घर का एग्रीमेंट कर राज बहादुर से बेटे के इलाज के लिए रुपये उधार लिए थे। रुपये देने के बाद भी वह पैसा बकाया बता रहा है। मैं कंगाल हो गया। ऐसे में घर बिकवा दिया। अब राजबहादुर पैसे नहीं दे रहा। मुझे और मेरे बच्चे व परिवार को कुछ भी होता है तो सारी जिम्मेदारी राज बहादुर की होगी। मैं रहूं या न रहूं, सरकार से निवेदन है कि मुझे और मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। जिससे कोई गरीब आदमी को न सताए। मुझे 16 को बेटे को ऑपरेशन के लिए ले जाना था, लेकिन पैसे ही नहीं हैं। जय श्री राम अब जो भी होगा देखा जाएगा।' इसके बाद प्रदीप ने फांसी लगाकर जान दे दी।'

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बच्चे के इलाज के लिए उधार लिए थे 2 लाख

फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। उधर, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी शीला देवी ने बताया कि सात महीने के बेटे धीरज के इलाज के लिए पति प्रदीप ने नगर के ही एक व्यक्ति से दो लाख रुपये उधार लिए थे। इसके एवज में मकान का मुहायदा(एग्रीमेंट) किया गया था। परिजनों के अनुसार, उधार ली गई रकम में से करीब डेढ़ लाख रुपये वापस किए जा चुके थे। आरोप है कि इसके बावजूद मकान वापस नहीं किया गया। बाद में संबंधित व्यक्ति ने छह लाख रुपये बाद में देने की कह मकान अपने भाई के नाम करा लिया। बेटे का इलाज न होने और मकान के जाने से परेशान प्रदीप ने फांसी लगा ली। एसपी ने बताया कि वीडियो में लगाए गए से जांच की जा रही है।

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अधिकारियों ने निष्पक्ष जांच का दिलाया भरोसा

उधर, जालौन एसडीएम राकेश सोनी, क्षेत्राधिकारी अजय कुमार जालौन तथा सदर लेखपाल वैभव त्रिपाठी ने परिजनों से जानकारी ली और उन्हें भरोसा दिलाया कि मामले में यदि किसी प्रकार का अन्याय हुआ है तो निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाया जाएगा। अधिकारियों ने हरसंभव मदद का प्रयास का भी आश्वासन दिया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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