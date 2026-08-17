मैं रहूं या न रहूं, सरकार इंसाफ दिलाए; भूमाफिया से तंग आकर युवक ने लगाई फांसी

उरई में बेटे के इलाज के लिए लिए गए कर्ज और मकान के विवाद से परेशान एक युवक ने आत्महत्या कर ली। जान देने से पहले उसने वीडियो बनाया, जिसमें भूमाफिया पर धोखाधड़ी और प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ, डीएम और एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई।

UP News: यूपी के उरई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्मघाती कदम उठाने से पहले युवक ने एक वीडियो बनाया जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। 11 मिनट 22 सेकंड के इस वीडियो में वह कहता दिख रहा है, मैं रहूं या न रहूं सरकार इंसाफ दिलाए...युवक भूमाफिया की धोखेबाजी और प्रताड़ना से परेशान होकर जान देने की बात कह रहा है। उसने मुख्यमंत्री योगी, डीएम और एसपी से न्याय दिलाने की गुहार लगाई। उधर, मामले में केस दर्ज न होने पर देर शाम परिजनों ने सड़क पर शव रख जाम लगा दिया। हालांकि अफसरों की समझाने के बाद परिजनों ने जाम खोल दिया।

वायरल वीडियो शहर के सहावनाका मोहल्ले के रहने वाले एक युवक का बताया जा रहा है। जान देने से पहले बनाए गए इस वीडियो में युवक अपना नाम प्रदीप बता रहा है। वह बोल रहा है, 'मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं, जिससे न्याय मिल सके। मैंने घर का एग्रीमेंट कर राज बहादुर से बेटे के इलाज के लिए रुपये उधार लिए थे। रुपये देने के बाद भी वह पैसा बकाया बता रहा है। मैं कंगाल हो गया। ऐसे में घर बिकवा दिया। अब राजबहादुर पैसे नहीं दे रहा। मुझे और मेरे बच्चे व परिवार को कुछ भी होता है तो सारी जिम्मेदारी राज बहादुर की होगी। मैं रहूं या न रहूं, सरकार से निवेदन है कि मुझे और मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। जिससे कोई गरीब आदमी को न सताए। मुझे 16 को बेटे को ऑपरेशन के लिए ले जाना था, लेकिन पैसे ही नहीं हैं। जय श्री राम अब जो भी होगा देखा जाएगा।' इसके बाद प्रदीप ने फांसी लगाकर जान दे दी।'

बच्चे के इलाज के लिए उधार लिए थे 2 लाख फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। उधर, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी शीला देवी ने बताया कि सात महीने के बेटे धीरज के इलाज के लिए पति प्रदीप ने नगर के ही एक व्यक्ति से दो लाख रुपये उधार लिए थे। इसके एवज में मकान का मुहायदा(एग्रीमेंट) किया गया था। परिजनों के अनुसार, उधार ली गई रकम में से करीब डेढ़ लाख रुपये वापस किए जा चुके थे। आरोप है कि इसके बावजूद मकान वापस नहीं किया गया। बाद में संबंधित व्यक्ति ने छह लाख रुपये बाद में देने की कह मकान अपने भाई के नाम करा लिया। बेटे का इलाज न होने और मकान के जाने से परेशान प्रदीप ने फांसी लगा ली। एसपी ने बताया कि वीडियो में लगाए गए से जांच की जा रही है।