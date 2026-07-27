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मैं पहली बीवी हूं, लव मैरिज की है; मैरिज लॉन में महिला ने काटा बवाल, पति की दूसरी शादी रुकवाई

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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कानपुर के एक मैरिज लॉन में शुक्रवार रात उस समय हंगामा मच गया, जब दूल्हे की पहली पत्नी उसकी दूसरी शादी रुकवाने पहुंच गई। महिला ने खुद को युवक की कानूनी पत्नी बताते हुए विवाह का विरोध किया, जिसके बाद शादी की रस्में रुक गईं। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है।

UP News: यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां चकेरी थाना क्षेत्र के श्याम नगर स्थित एक मैरिज लॉन में शुक्रवार रात उस समय हंगामा मच गया, जब दूल्हे की पहली पत्नी उसकी दूसरी शादी रुकवाने पहुंच गई। महिला ने खुद को युवक की कानूनी पत्नी बताते हुए विवाह का विरोध किया, जिसके बाद शादी की रस्में रुक गईं। सूचना पर पहुंची पुलिस दूल्हे को हिरासत में लेकर दोनों पक्षों को चौकी ले गई। इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

चमनगंज की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी साल 2022 में जूही लाल कॉलोनी निवासी एक इंटीरियर कारोबारी से हुई थी। साल 2024 में उसकी विदाई हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद हो गया और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। महिला का आरोप है कि कानूनी विवाद लंबित होने के बावजूद उसके पति ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी की तैयारी कर ली।

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पड़ोसी ने फोन कर दी जानकारी

महिला के मुताबिक, उसे दूल्हे के एक पड़ोसी ने फोन कर दूसरी शादी की जानकारी दी। इसके बाद उसने पति, ससुर और अन्य रिश्तेदारों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तब वह अपनी बहन के साथ सीधे मैरिज लॉन पहुंच गई और शादी का विरोध शुरू कर दिया। अचानक हुए घटनाक्रम से समारोह में अफरा-तफरी मच गई और करीब एक घंटे तक हंगामा चलता रहा।

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महीने में कई बार होती है मुलाकात, महिला का दावा

महिला ने यह भी दावा किया कि दोनों के बीच अभी भी नियमित बातचीत होती है। उसके अनुसार आरोपी रोजाना व्हाट्सएप पर चैट करता है और महीने में कई बार मुलाकात भी होती है। ऐसे में दूसरी शादी की जानकारी मिलने पर वह हैरान रह गई। इस मामले में थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों पक्षों से तहरीर मांगी गई है। मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक महिला दुल्हन के पास जाकर कहती है, 'पता है आपको मैं पहली बीवी हूं। तलाक नहीं हुआ है, हम छोड़ेंगे नहीं, हमने लव मैरिज की है।' तभी दूसरी महिला आकर उसे हटाने की कोशिश करती है। फिलहाल क्षेत्र में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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