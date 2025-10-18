मैं जज हूं, मुझे 35 लाख का लोन चाहिए, बैंक में घुसकर बोली महिला, प्रबंधक ने पकड़ लिया फर्जीवाड़ा

संक्षेप: बिजनौर जिले उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला एचडीएफसी बैंक में घुस गई और खुद को रामपुर की जज बताकर महिला बैंक से अपने नाम पर 35 लाख रुपये का लोन मांगने लगी।

यूपी के बिजनौर जिले उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला एचडीएफसी बैंक में घुस गई और खुद को रामपुर की जज बताकर महिला बैंक से अपने नाम पर 35 लाख रुपये का लोन मांगने लगी। लेकिन बैंक प्रबंधक ने महिला के फर्जीवाड़े का झट से पकड़ लिया। दरअसल जज लिखी एक गाड़ी से महिला बैंक में पहुंची। अंदर घुसते ही महिला ने प्रंबधक का केबिन पूछा ओर अंदर जाकर लोन मांगने लगी। बैंक कर्मचारियों को महिला के हावभाव और दस्तावेजों पर शक हुआ तो बैंक प्रबंधक ने पुलिस को सूचना दी। प्रबंधक की सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध न्यायिक अधिकारी को जज लिखी कार उसके चालक व एक अधिवक्ता सहित थाने ले गई, जहां पूछताछ जारी है।

शहर कोतवाली के सिविल लाइन स्थित एचडीएफसी बैंक में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब खुद को रामपुर में तैनात न्यायिक अधिकारी बताने वाली एक महिला बैंक से अपने नाम पर 35 लाख रुपये का लोन के लिए पहुंची। सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार दोपहर एक न्यायिक अधिकारी बताने वाली महिला एचडीएफसी बैंक सिविल लाइन शाखा में पहुंची और खुद को रामपुर में तैनात न्यायिक अधिकारी बताते हुए अपने 35 लाख रुपये के व्यक्तिगत लोन के बारे में बात की। संदिग्ध न्यायिक अधिकारी ने अपनी बैंक की स्टेटमेंट भी प्रबंधक को दी। लेकिन बैंक स्टाफ को उसके व्यवहार और दस्तावेजों में गड़बड़ी का संदेह हुआ।

बैंक मैनेजर अतुल द्विवेदी ने मामले की सूचना तुरंत शहर कोतवाली पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस मौके बैंक पर पहुंची और संदिग्ध न्यायिक अधिकारी को उसकी जज लिखी गाड़ी समेत थाने ले गई। पुलिस ने इस मामले में मंडावर निवासी एक अधिवक्ता और कार चालक को भी हिरासत में लिया है। महिला के पास से रामपुर जिले में जज के रूप में तैनाती का एक आइकार्ड भी बरामद हुआ है।

मुजफ्फरनगर की रहने वाली है महिला हिरासत में ली गई संदिग्ध न्यायिक अधिकारी मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि उसके पिता रिटायर्ड टीचर हैं पैसों की तंगी के चलते लोन ले रही थी।