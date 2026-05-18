'मैं हूं ना...', प्रतीक यादव के अस्थि विसर्जन में मासूम पद्मजा को संभालते भावुक हुए सांसद आदित्य यादव

मासूम पद्मजा की रुलाई और उसके कार्ड ने वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में पानी ला दिया था। वहीं पद्मजा के बगल में मौजूद उसके चाचा सांसद आदित्य यादव भी मासूम पद्मजा का ये हाल देखकर भावुक हो गए। उन्होंने पद्मजा के सिर पर हाथ रखकर कहा, ‘रो मत बेटी, मैं हूं ना।’

समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का 13 मई को निधन हो गया था। 16 मई को हरिद्वार में प्रतीक के अस्थि विसर्जन के दौरान उनकी सात साल की मासूम बेटी पद्मजा के हाथों में एक रंग-बिरंगा कार्ड था जिस पर ‘I Love You Papa’ लिखा था और नीचे एक टूटा हुआ दिल बना था। पद्मजा की रुलाई और उसके कार्ड ने वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में पानी ला दिया था। वहीं पद्मजा के बगल में मौजूद उसके चाचा सांसद आदित्य यादव भी मासूम बेटी का ये हाल देखकर खुद को रोक नहीं पाए। आदित्य खुद भावुक हो गए। उन्होंने पद्मजा के सिर पर हाथ रखकर कहा, ‘रो मत बेटी, मैं हूं ना।’

हरिद्वार के हरकी पैड़ी के वीआईपी घाट पर 16 मई (शनिवार) को प्रतीक यादव के अस्थि विसर्जन के दौरान इस मार्मिक दृश्य ने हर किसी को शोक में डुबो दिया। पूरे कर्मकांड के दौरान पद्मजा ‘आई लव यू पापा’ लिखे उस कार्ड को सीने से लगाए रही। पद्मजा कभी गंगा की ओर टकटकी लगाए देखती तो कभी फूट-फूटकर रोने लगती। अंत में उसने कांपते हाथों से वह कार्ड भी गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। यह मार्मिक दृश्य देखकर घाट पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं।

वहीं प्रतीक यादव की पत्नी और पद्मजा की मां अपर्णा यादव भी खुद गहरे दुख में थीं। फिर भी अपने गमों पर काबू करते हुए वह बार-बार अपनी बेटी को संभालने का प्रयास करती रहीं। बड़ी बहन प्रथमा भी चुपचाप खड़ी रहकर पद्मजा को ढांढस बंधाती दिखी। वैदिक मंत्रोच्चार और आरती के बीच पूरे घाट पर शोक और संवेदना का माहौल छाया रहा। इस भावुक क्षण ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को अंदर तक झकझोर दिया। एक मासूम बेटी का अपने पिता से हमेशा के लिए बिछड़ने का गम जिसने भी देखा, महसूस किया वो शायद उम्र भर उसे भुला नहीं पाएगा।