चित्रकूट कोषागार घोटाले के मुख्य आरोपित की हार्ट अटैक से मौत, हिरासत में लिए जाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत

चित्रकूट कोषागार घोटाले के मुख्य आरोपित की हार्ट अटैक से मौत, हिरासत में लिए जाने के बाद बिगड़ी थी तबीयत

संक्षेप: यूपी के चित्रकूट कोषागार में 43.13 करोड़ रुपये के घोटाले के मुख्य आरोपित और मास्टरमाइंड, सहायक लेखाकार संदीप श्रीवास्तव की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक दिन पहले ही पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था।

Sun, 19 Oct 2025 08:12 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, चित्रकूट
यूपी के चित्रकूट कोषागार में 43.13 करोड़ के घोटाले में मुख्य आरोपित मास्टरमाइंड सहायक लेखाकार संदीप श्रीवास्तव की प्रयागराज में इलाज के दौरान मौत हो गई। एक दिन पहले ही उसे पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। करीब दो घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की। इसके बाद हालत बिगड़ने पर परिजनों की सुपुर्दगी में उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। देर शाम हालत गंभीर होने पर प्रयागराज रेफर किया गया। रविवार को दोपहर करीब चार बजे इलाज के दौरान ही उसे दिल का दौरा पड़ा और मौत हो गई।

दरअसल, शनिवार को नामजद आरोपी मास्टरमाइंड सहायक कोषागार लेखाकार (एटीओ) संदीप श्रीवास्तव पुलिस के हत्थे चढ़ था। मामले की जांच कर रही एसआईटी ने उससे करीब दो घंटे पूछताछ की। इसी बीच वह बेहोश हो गया। इस पर पुलिस ने उसे परिजनों के सौंप दिया था। वहीं, हिरासत में लिए गए तीन अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की गई। इसके अलावा अब तक दो दर्जन पेंशनरों से भी पूछताछ की जा चुकी है। बता दें विभागीय लोग पेंशनरों से सांठगाठ कर उनके खातों में रुपये भेजते थे और फिर आपस में बांट लेते थे।

पिछले आठ साल से चल रहा घोटाला विभागीय जांच में सामने आया तो मुख्य कोषाधिकारी रमेश सिंह ने कोतवाली कर्वी में कोषागार से रिटायर्ड एटीओ, दो पटल सहायकों व एक वर्तमान एटीओ के अलावा 93 पेंशनरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने एक दिन पहले एटीओ अशोक कुमार, सहायक कोषाधिकारी विकास सचान और सेवानिवृत्त सहायक कोषाधिकारी अवधेश प्रताप सिंह को हिरासत में लिया था। मास्टरमाइंड संदीप श्रीवास्तव फरार हो गया था। सीओ सिटी अरविंद वर्मा ने बताया कि शनिवार को संदीप पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उधर, पूछताछ में पेंशनरों ने बताया है कि खाते में आए रुपये निकलवाने के बाद 60 से 70 प्रतिशत राशि कोषागार के कर्मचारी ले लेते थे।

