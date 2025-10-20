हमीरपुर के चर्चित नरसंहार के मुख्य आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत, दो पक्षों में हुआ था खूनी संघर्ष

संक्षेप: यूपी के हमीरपुर में चर्चित नरसंहार के मुख्य आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हो गई। एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के मामले में आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2006 में हमीरपुर के जलालपुर इलाके के ब्रह्या गांव में खेत में जानवर घुसने पर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के मामले में आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है।यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने अपील के साथ दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है।

खूनी संघर्ष में पांच लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे जिसमें मुख्य आरोपी प्रेमचंद्र समेत दो अन्य को सत्र न्यायालय हमीरपुर ने वर्ष 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई है। आरोपी की तरफ से अधिवक्ता संजय सिंह, शिवम सिंह पालीवाल ने बहस किया ,और बताया कि संघर्ष दोनों पक्षों के बीच हुआ था जिसमें दोनों तरफ से कई लोग शामिल थे। आरोपी को जेल में लगभग 20 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है तथा गंभीर स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित है।

शिक्षकों की नियुक्ति और आयोग की कार्यप्रणाली का ब्योरा तलब वहीे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी कार्यप्रणाली का पूरा ब्योरा मांगा है। साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जानकारी पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने यह आदेश बाबा श्रीपति सरजू प्रसाद जूनियर हाईस्कूल के माध्यम से गिरिराज कुमारी की याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि विद्यालय में शिक्षकों और क्लर्क के पद खाली हैं। इससे पठन पाठन प्रभावित है। आयोग शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहा है।