घर में 'कांड' करती थी नौकरानी, जेलर का पत्नी से हो जाता था झगड़ा...असलियत ने उड़ाए सबके होश
झांसी में जेलर के घर नौकरानी ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नौकरानी जेलर के घर से धीरे-धीरे रुपये गायब करने लगी। जेलर को अपनी बीवी पर शक था, इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। बाद में नौकरानी की असलियत खुल गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
Jhansi News: यूपी के झांसी से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। यहां जेलर के घर में एक नौकरानी कई महीनों से काम करती थी। अचानक से जेलर की जेब से धीरे-धीरे रुपये गायब होने शुरू हो गए। कभी बैग तो कभी अलमारी से रुपये कम होने लगे। जेलर को लगा कि ये सब उसकी बीवी कर रही है, इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। जेलर बीवी पर तो बीवी जेलर पति पर शक करने लगे। एक दिन अलमारी से लाखों रुपये ओर जेवर गायब हो गए। इसके बाद मामला और भी गंभीर हो गया। घर वालों को असली चोर पहचानने में तनिक भी शंक नहीं हुई। पता चल गया कि पिछले छह महीने से जो घर में कांड हो रहा था वह सब नौकरानी का किया धरा गया। नौकरानी के इस काम में उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल था। पुलिस ने जेलर के सरकारी आवास से लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए नौकरानी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया।
क्या है पूरा मामला
झांसी जिला कारागार में तैनात जेलर अंजनी कुमार गुप्ता अपनी पत्नी उमा गुप्ता के साथ सरकारी आवास में रहते हैं। जेलर को घर में खाना बनाने के लिए एक नौकरानी की तलाश थी। छह महीने पहले उनकी मुलाकात मिथलेश नाम की महिला से हुई। बातचीत के बाद उन्होंने मिथलेश को घर पर काम दे दिया। मिथिलेश खाना बनाने के साथ ही घर की साफ-सफाई की जिम्मेदारी भी संभालने लगे। अचानक से धीरे-धीरे घर से नकदी गायब होने लगी। कभी जेलर को पर्स से रुपये गायब मिलते तो कभी उनके बैग से। हालांकि उस समय जेलर को लगा कि पत्नी उनकी पर्स से पैसे निकाल रही होगी। इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन असली चोर तक दोनों की नजर नहीं पड़ी। घर की नौकरानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर माल साफ करते रहे। 26 जून को उमा गुप्ता अपनी बहन के घर मुंबई गई थीं। जब वह एक जुलाई को वापस लौटीं तो अलमारी खाली थी। अलमारी के अंदर रखे करीब छह लाख रुपये और सोने-चांदी के जेवर भी नहीं थे।
पत्नी थी नहीं तो किसने गायब किए रुपये? जेलर को चल गया पता
घर में पैसे निकालने के शक में एक-दूसरे पर जेलर और उसकी पत्नी शक करते हुए झगड़ा करते रहे। लेकिन असली चोरनी उसकी नौकरानी थी। जेलर को इस बात की जानकारी तब हुई जब उसकी पत्नी घर पर नहीं थी और अलमारी से लाखों रुपये और जेवर गायब हो गए। जेलर ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने नौकरानी मिथलेश और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो सारा मामला ही उजागर हो गया।
नौकरानी और उसके प्रेमी से मिले लाखों के जेवर और नगदी
पुलिस ने बताया कि नबाबाद थाना क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चोरी हुई थी। पुलिस ने नौकरानी मिथलेश और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से करीब दो लाख सात हजार रुपए नगद, सोने, चांदी के जेवरात, मोबाइल सहित अन्य बरामद किया है। इसके अलावा एक हाफ पेटी कमदबंद सफेद धातु, चार बिछिया चांदी के, एक जोड़ी लौंग सोने की, एक नाक की कील, एक कले का लॉकेट व अन्य, एक मोबाइल बरामद किया है। यह लोग रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की गई है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।