घर में 'कांड' करती थी नौकरानी, जेलर का पत्नी से हो जाता था झगड़ा...असलियत ने उड़ाए सबके होश

झांसी में जेलर के घर नौकरानी ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नौकरानी जेलर के घर से धीरे-धीरे रुपये गायब करने लगी। जेलर को अपनी बीवी पर शक था, इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ। बाद में नौकरानी की असलियत खुल गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

Jhansi News: यूपी के झांसी से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। यहां जेलर के घर में एक नौकरानी कई महीनों से काम करती थी। अचानक से जेलर की जेब से धीरे-धीरे रुपये गायब होने शुरू हो गए। कभी बैग तो कभी अलमारी से रुपये कम होने लगे। जेलर को लगा कि ये सब उसकी बीवी कर रही है, इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। जेलर बीवी पर तो बीवी जेलर पति पर शक करने लगे। एक दिन अलमारी से लाखों रुपये ओर जेवर गायब हो गए। इसके बाद मामला और भी गंभीर हो गया। घर वालों को असली चोर पहचानने में तनिक भी शंक नहीं हुई। पता चल गया कि पिछले छह महीने से जो घर में कांड हो रहा था वह सब नौकरानी का किया धरा गया। नौकरानी के इस काम में उसका बॉयफ्रेंड भी शामिल था। पुलिस ने जेलर के सरकारी आवास से लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए नौकरानी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया।

क्या है पूरा मामला झांसी जिला कारागार में तैनात जेलर अंजनी कुमार गुप्ता अपनी पत्नी उमा गुप्ता के साथ सरकारी आवास में रहते हैं। जेलर को घर में खाना बनाने के लिए एक नौकरानी की तलाश थी। छह महीने पहले उनकी मुलाकात मिथलेश नाम की महिला से हुई। बातचीत के बाद उन्होंने मिथलेश को घर पर काम दे दिया। मिथिलेश खाना बनाने के साथ ही घर की साफ-सफाई की जिम्मेदारी भी संभालने लगे। अचानक से धीरे-धीरे घर से नकदी गायब होने लगी। कभी जेलर को पर्स से रुपये गायब मिलते तो कभी उनके बैग से। हालांकि उस समय जेलर को लगा कि पत्नी उनकी पर्स से पैसे निकाल रही होगी। इसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन असली चोर तक दोनों की नजर नहीं पड़ी। घर की नौकरानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर माल साफ करते रहे। 26 जून को उमा गुप्ता अपनी बहन के घर मुंबई गई थीं। जब वह एक जुलाई को वापस लौटीं तो अलमारी खाली थी। अलमारी के अंदर रखे करीब छह लाख रुपये और सोने-चांदी के जेवर भी नहीं थे।

पत्नी थी नहीं तो किसने गायब किए रुपये? जेलर को चल गया पता घर में पैसे निकालने के शक में एक-दूसरे पर जेलर और उसकी पत्नी शक करते हुए झगड़ा करते रहे। लेकिन असली चोरनी उसकी नौकरानी थी। जेलर को इस बात की जानकारी तब हुई जब उसकी पत्नी घर पर नहीं थी और अलमारी से लाखों रुपये और जेवर गायब हो गए। जेलर ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने नौकरानी मिथलेश और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो सारा मामला ही उजागर हो गया।