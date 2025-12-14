रेप छिपाने के लिए नौकरानी की कर दी थी हत्या, फिर सूटकेस में भरकर फेंका था शव, पति-पत्नी गिरफ्तार

संक्षेप: हापुड़ जिले के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एनएच-9 पर एक दिसंबर को रामा अस्पताल के सामने खेत में सूटकेस में मिले युवती के कंकाल मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है।

यूपी के हापुड़ जिले के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एनएच-9 पर एक दिसंबर को रामा अस्पताल के सामने खेत में सूटकेस में मिले युवती के कंकाल मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक दंपति को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी युवक ने स्वीकार किया उसने मृतका के साथ दुष्कर्म कर वीडियो भी बनाई थी। इसके बाद महिला उसकी शिकायत पुलिस से करने की बात कहती थी। रेप की घटना छुपाने के लिए उसने महिला की डंडा मारकर हत्या कर दी और उसका शव सूटकेस में रख दिया था। इस दौरान मृतका युवती के साथ एक दूसरी युवती को खड़ा कर दिया और उसकी वीडियो बनाकर उस पर ही हत्या का आरोप मढ़ दिया था। पुलिस ने आरोपी दंपति के पास से हत्या में प्रयुक्त डंडा और तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। आरोपी नौकरी दिलाने के बहाने अन्य राज्यों से महिलाओं को लाकर उनकी तस्करी करता है।

पुलिस लाइन में रविवार को आयोजित प्रेसवार्ता में अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के एनएच-09 पर एक खेत में काले सूटकेस में एक युवती का कंकाल बरामद हुआ था। पुलिस टीम जांच के दौरान दिल्ली के थाना विवेक विहार थाने पहुंची, जहां पता चला कि सविता विहार निवासी एक बड़े कारोबारी युवती की गुमशुदगी के संबंध में थाने आए थे। पुलिस ने कारोबारी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि उनके यहां पर एक हाउस मेड काम करती है। वह काफी दिनों से डरी-सहमी हुई है और उसने ही एक युवती की हत्या होते हुए देखा है। हाउस मेड से पता लगा कि जिस युवती का शव सूटकेस में बरामद हुआ है, वह झारखंड के एक गांव की रहने वाली थी।

पुलिस ने इस मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पिलखुवा के गांव डूहरी कट से एक दंपति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दंपति जिला हापुड़ के थाना सिंभावली के गांव नवादा कलां निवासी अंकित कुमार और जिला झारखंड के जिला सिमडेगा के थाना ठेठाइंगर के कैरया कुडपानी निवासी महिला कलिस्ता उर्फ काली हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी दंपति ने बताया कि वह विभिन्न राज्यों की महिलाओं को घरों में हाउस मेड का काम दिलाते हैं। वह मृतका को झारखंड के सिमडेगा गांव के पास से लेकर आए थे। जिसके बाद आरोपी अंकित ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली थी। पीड़िता द्वारा पुलिस से शिकायत कर उसे फंसाने की धमकी देने के बाद दंपति ने उसकी लाठी से प्रहार कर हत्या कर दी थी।

कुचेसर रोड चौपला पर रह रहा था आरोपी दंपति अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी दंपति वर्तमान में बाबूगढ़ थाना क्षेत्र की कुचेसर रोड चौपला स्थित कॉलोनी में किराये के मकान में रह रहा है। गिरफ्तार की गई महिला कलिस्ता उर्फ काली ने मृतका युवती को आठ महीने पहले ही नौकरी लगवाने के नाम पर अपने पास बुलाया था। जिसके बाद आरोपी अंकित ने उसकी नौकरी दिल्ली के एक मकान में लगवा दी थी। लेकिन युवती ने वहां से नौकरी छोड़ दी थी और उसके बाद से वह आरोपी अंकित और कलिस्ता उर्फ काली के पास रह रही थी।