मैं वीडियो कॉल करता हूं तुम कमरे में जाओ, महिला से अश्लील डिमांड करने वाला चौकी प्रभारी सस्पेंड

सोशल मीडिया पर एक ऑडिया वायरल हो रहा है। जिसमें मऊ जिले के दुबारी चौकी प्रभारी किसी महिला से अश्लील बातें कर रहे हैं। चौकी प्रभारी महिला से अश्लील डिमांड भी करते नजर आए। ये मामला जब एसपी के पास पहुंचा तो चौकी इंचार्ज को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया।

Mau Audio Viral: यूपी के मऊ में महिला से मोबाइल फोन पर अश्लील डिमांड करने के मामले में शनिवार को मधुबन थाना क्षेत्र के दुबारी चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। दो दिन पूर्व सोशल मीडिया पर महिला के साथ अश्लील बातचीत का आडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बातचीत के दौरान चौकी इंचार्ज महिला से कह रहे थे कि तुम कमरे में जाओ मैं वीडियो कॉल करता हूं। इसके बाद चौकी इंचार्ज महिला से अश्लील डिमांड करने लगते हैं।

दोनों के बीच काफी लंबी बातचीत चली थी। मामला संज्ञान में आने के बाद चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर करते हुए मामले की जांच की जा रही थी। जांच के बाद दोषी पाए जाने के बाद एसपी ने तत्काल प्रभाव से चौकी प्रभारी के रूप में तैनात उपनिरीक्षक ओमप्रकाश सिंह को निलंबित कर दिया साथ ही साथ पूरे प्रकरण की विभागीय जांच के लिए क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना को सौंपा।

एक सप्ताह पहले ही तैनात हुए ओमप्रकाश मधुबन थाना क्षेत्र अंतर्गत दुबारी चौकी प्रभारी के रूप में एक सप्ताह पूर्व उपनिरीक्षक ओमप्रकाश सिंह को तैनात किया गया था। चौकी प्रभारी के रूप में तैनाती के साथ ही दो दिन पूर्व एक महिला के साथ आपत्तिजनक वार्ता करते हुए आडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल आडियो में चौकी प्रभारी किसी महिला से आपत्तिजनक वार्ता कर रहे हैं। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से चौकी प्रभारी द्वारा पुलिस की छवि धूमिल करने पर लाइन हाजिर कर दिया गया था। लाइन हाजिर करने के साथ ही मामले का जांच का आदेश जारी किया था। जांच के दौरान प्रथम दृष्टयता दोषी पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारी ओमप्रकाश सिंह को निलंबित कर दिया। साथ ही साथ पूरे मामले में विभागीय जांच का आदेश क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना को सौंपा। पुलिस अधीक्षक के सख्त रुख के बाद पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया।

महिला और दरोगा की क्या-क्या बातचीत किसी केस के मामले में दरोगा और महिला के बीच करीब 16 मिनट की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ। ऑडियो में दरोगा किसी केस में मदद के बदले उससे अश्लील डिमांड करते नजर आ रहे हैं। ऑडियो में दरोगा महिला से वीडियो कॉल पर सबकुछ दिखाने को कहते हैं। दरोगा महिला से बोले-मैं वीडियो कॉल करता हूं। मधुबन थाने की दुबाई चौकी बहुत बड़ी चौकी है। मैं वहां इंचार्ज हूं। तुम्हें पहा नहीं क्या? इस पर महिला कहती है हमको नहीं पता है। इसके बाद दरोगा महिला के केस पर चर्चा शुरू करते हैं। कहते हैं कि पैसे वाली जब बात थी तब भी हमने तुम्हारा सपोर्ट किया था। इस पर महिला हामी भरती है। इसके बाद दरोगा पूछते हैं कहां हो? बच्चे हो गए। करें वीडियो कॉल, हमने कमरे में चली जाओ। बच्चों को पढ़ने-लिखने दो। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ नहीं करेंगे कॉल। महिला कहती है कोई दिक्कत नहीं है। दरोगा कहते हैं मैं एक अफसर हैं भूरोसा रखो। लफंगा तो हूं नहीं। बहुत दिन हो गए देखे। जैसा तुम्हारा आदेश हो। इस पर महिला कहती है क्या दिखाएं।