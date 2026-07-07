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मैं तुम्हें पसंद करता हूं, घर पर अकेले हो तो बुलाना लेना...शिक्षक ने 12वीं की छात्रा से कीं अश्लील बातें

By Dinesh Rathour
हापुड़
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हापुड़ के इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ शिक्षक ने मर्यादा को तार-तार कर डाला। शिक्षक ने छात्रा से अश्लील बातें करते हुए उसे गले लगाने का दबाव बनाया। बात नहीं मानने पर उसका करिअर खरा करने की भी धमकी दी।

मैं तुम्हें पसंद करता हूं, घर पर अकेले हो तो बुलाना लेना...शिक्षक ने 12वीं की छात्रा से कीं अश्लील बातें

Hapur News: यूपी के हापुड़ से गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। नगर के एक प्रमुख इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा के साथ शिक्षक ने अपनी मर्यादा को ही तार-तार कर दिया। शिक्षक ने छात्रा से इतनी अश्लील बातें कह दीं जिसे सुनकर हर किसी से रोंगहटे खड़े हो जाएंगे। शिक्षक ने छात्रा को न केवल अकेले होने पर उसे बुलाने की बात कही बल्कि उसे गले लगाने का भी दबाव बनाया। बात न मानने पर शिक्षक ने छात्रा का कॅरियर खराब करने और जान से मारने की धमकी भी दे डाली। आरोप है कि अन्य छात्राओं के साथ भी इसी शिक्षक ने इस तरह की हरकतें की। कई छात्राओं ने बदनामी और करिअर के डर से मुंह नहीं खोला है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कालेज प्रबंधन ने भी छह सदस्यीय टीम का गठन कर जांच शुरू कर दी है।

नगर के एक मोहल्ला निवासी छात्रा ने दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि वह दिल्ली रोड स्थित इंटर कॉलेज में 12 की छात्रा है। कालेज के अर्थशास्त्र के अध्यापक डॉ. विजय कुमार मित्तल ने छात्रा से कहा कि वह उसे पसंद करता है और गले लगाना चाहता है। कभी घर पर अकेली हो तो बुला लेना वह उसे गले लगाकर देखेगा। छात्रा ने बताया कि यह बातें आरोपी शिक्षक ने उससे कई बार कक्षा में और बाहर कही। उसके दोस्तों के सामने शिक्षक ने कहा कि वह उसकी इच्छा कब पूरी करेगी।

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कलम चलेगी तो वह बख्शेगा नहीं

छात्रा का आरोप है कि आरोपी शिक्षक ने धमकी दी कि जब उसकी कलम चलेगी तो वह उसे बख्शेगा नहीं। यह बातें किसी को बताने वाली नहीं होती। अन्य छात्राएं भी आरोपी शिक्षक से परेशान हैं। सात छात्राएं और थीं जिन्होंने शिकायत की थी तो आरोपी ने उनसे गाली गलौज करते हुए यह बोला था कि अगर शिकायत की तो वह उनका कॅरियर खराब कर देगा। स्कूल प्रबंधन कमेटी ने इस मामले की जांच करने के लिए छह सदस्यीय टीम का गठन किया है। आरोपी शिक्षक को जांच पूरी न होने तक कालेज नहीं आने के निर्देश दिए हैं।

क्या बोली पुलिस

हापुड़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान का कहना है कि छात्रा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी शिक्षक की तलाश की जा रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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