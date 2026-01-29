‘मैं तुम्हारी हत्या भी कर सकता था..पर जान दे रहा हूं’...चाचा ने जमीन कब्जाई तो मां-बेटे ने खा लिया जहर
यूपी के हमीरपुर में चाचा ने दो फीट बढ़ाकर मकान बनवा लिया तो मां-बेटे ने जहर खा लिया। दोनों की हालत बिगड़ने पर कानपुर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई जबकि मां को भर्ती कर लिया गया। मरने से पहले युवक ने सुसाइड नोट भी लिखा है। इसमें उसने पुलिस-प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
कुरारा थानाक्षेत्र के रिठारी गांव निवासी कुंवर देवी तीन बेटों की मां हैं। पति की मौत के बाद वह गांव छोड़कर हमीरपुर के चौरा देवी मोहल्ले में किराए के मकान में रहने लगीं। कुंवर देवी ने बताया कि उन्होंने पारिवारिक देवर शिवनरेश सिंह उर्फ लालू पर उसके प्लाट में दो फीट बढ़ाकर मकान बनाने का आरोप लगाते हुए कई बार पुलिस-प्रशासन से शिकायतें की थीं। उनका बेटा गिरधारी उच्चाधिकारियों के चक्कर लगाता रहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे आहत दोनों ने बुधवार रात जहर खा लिया। हालत बिगड़ी तो परिजन दोनों को जिला अस्पताल ले गए। जहां से कानपुर रेफर कर दिया गया। कानपुर में इलाज के दौरान गिरधारी की मौत हो गई जबकि कुंवर देवी की हालत गंभीर है।
मरने से पहले गिरधारी ने डायरी में तीन पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है, इसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन को ठहराया है। सुसाइड नोट में लिखा है कि ‘मैं गिरधारी सिंह अपने पूरे होशो-हवास में ये कदम उठा रहा हूं...मुझे ये कदम उठाने में मजबूर करने वाला जिले का प्रशासन है। मेरी मां ने कोतवाली कुरारा व सीओ सदर को बताया व एप्लीकेशन दी, इसके बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की..।’ वहीं, इस संबंध में सीओ सदर राजेश कमल ने बताया कि मां-बेटे ने गुरुवार तड़के करीब दो बजे मिर्गी वाली दवाई खाई। जिससे गिरधारी की कानपुर में मौत हो गई है। उसकी मां का इलाज चल रहा है। गिरधारी का अपने ही पारिवारिक व्यक्ति से जमीन का विवाद था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सुसाइड नोट में गिरधारी ने कब्जे के बाद से बदली स्थिति पर लिखी अपनी बात
गिरधारी ने डायरी में तीन पेज के सुसाइड लेटर में लिखा- मैं लालू (पारिवारिक चाचा) से पूछना चाहता हूं कि तुम्हें दो फुट जगह बढ़ाकर दीवार उठाने में क्या मिल गया। मैंने अपना जीवन तुम्हारे पीछे खराब कर दिया। गांव भी छोड़ दिया। फुट दो फुट में मेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा था, लेकिन इससे मेरी मां का सम्मान जुड़ा था। मैं चाहता तो तुम्हारी हत्या भी कर सकता था, ये बात तुम भी जानते हो और गांव, क्षेत्र, समाज भी जानता है, तुमको मारकर समाज में यश नहीं मिलता। तुमने दूसरे के बहकावे में आकर एक भी बार नहीं सोचा। तुम प्यार से कहते मैं पूरी जगह छोड़ देता, तुमने मरने पर मजबूर कर दिया।
परिवार से लड़ना मेरी फितरत में कभी नहीं रहा। मैंने अपने जीवन में कभी सम्मान से समझौता नहीं किया। तुम्हारे अलावा कोई और होता तो ये बात तुम भी जानते थे, गांव भी जानता है, क्षेत्र भी जानता है न तो मैं शारीरिक रूप से कमजोर था न व्यावहारिक रूप से, तुमसे ज्यादा कानूनी प्रक्रिया जानता हूं, चाहता तो स्टे लेकर काम रुकवा देता लेकिन होता क्या, विवाद आगे भी होता, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता था...लालू सिंह कभी अपनी आत्मा से पूछना मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है कभी, खैर कोई बात नहीं, तुम लोग आराम से रहो।
भाई के लिए लिखा, तुम्हारे आगे-पीछे कोई नहीं, हिसाब से चलना
एक अन्य पेज में गिरधारी अपने छोटे भाई बनवारी के लिए लिखता है,-तुमको बहुत समझाया, लेकिन तुम समझे नहीं। अब तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है। नशा छोड़कर चाचा या भाभी की सेवा करना वो तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। अब तुम्हारे आगे-पीछे कोई नहीं है। जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है। यहां अपने ही अपने जान के दुश्मन होते हैं। अगर तुम हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे जीवन यापन के लिए बहुत कुछ है। बैंक से पैसे निकाल लेना, हर जगह नॉमिनी हो। कुरारा का प्लाट बेच देना। कुछ पेसा लेना है,ये सब एक फोन में दे देंगे। इस लेटर में पांच लोगों के नाम और उनके आगे कितना पैसा लेना है, धनराशि लिखी गई है।
शिकायत की जांच भी हुई, लेकिन नहीं निकला कोई हल
कुरारा। थानाक्षेत्र के रिठारी गांव निवासी गिरधारी सिंह के अपनी मां के साथ जहरीला पदार्थ खाने की घटना की खबर मिलते ही चर्चाओं का बाजार गरमा गया। बता दें कि गिरधारी का अपने ही पारिवारिक चाचा शिवनरेश सिंह उर्फ लालू से विवाद था। गिरधारी और इसकी मां ने लालू पर उनकी जमीन में दो फीट बढ़ाकर दीवार बनाने का आरोप लगाया था। थाने से लेकर तहसील दिवस में शिकायत की थी। आईजीआरएस पोर्टल में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसकी जांच करने हल्का इंचार्ज और लेखपाल गांव पहुंचे थे। इस संबंध में शिवनरेश सिंह ने बताया कि उसके मूकबधिर पुत्र के नाम सरकारी आवास मिला है। जिसका निर्माण करने से पहले उसने मां-बेटे दोनों को कई बार सूचना देकर बुलाया था ताकि इन्हीं की मौजूदगी में नापतौल कराकर निर्माण शुरू कराए, लेकिन न गिरधारी मौके पर आया न ही इसकी मां आई। तब मोहल्ले के लोगों के सामने उसने अपनी पुरानी दीवार को हटाकर नई दीवार बनवानी शुरू की तो मां-बेटे ने शिकायत करनी शुरू कर दी। जांच के समय मोहल्ले के लोग व ग्राम प्रधान भी मौके पर थे। लालू ने बताया कि उस पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। उसने कोई कब्जा नहीं किया था। इसकी जांच किसी भी अधिकारी से करा ली जाए।