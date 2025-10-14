Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmai to murgi chor mujhe kaise di ja sakri ha suraksha Azam khan took jibe at getting Y security

मैं तो मुर्गी-बकरी चोर हूं, मुझे कैसे दी जा रही सुरक्षा? वाई सिक्योरिटी मिलने पर आजम ने कसा तंज

संक्षेप: करीब 23 महीने तक सीतापुर जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए सपा के वरिष्ठ नेता की एक बार फिर सुरक्षा बहाल कर दी गई। हालांकि आजम खान ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मैं तो मुर्गी-बकरी चोर हूं, मुझे कैसे सुरक्षा दी जा सकती है।

Tue, 14 Oct 2025 08:29 PMDinesh Rathour रामपुर, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on
मैं तो मुर्गी-बकरी चोर हूं, मुझे कैसे दी जा रही सुरक्षा? वाई सिक्योरिटी मिलने पर आजम ने कसा तंज

करीब 23 महीने तक सीतापुर जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए सपा के वरिष्ठ नेता की एक बार फिर सुरक्षा बहाल कर दी गई। हालांकि आजम खान ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मैं तो मुर्गी-बकरी चोर हूं, मुझे कैसे सुरक्षा दी जा सकती है। इस दौरान आजम ने सुरक्षा न लेने के कारण का भी बताया। उन्होंने कहा, हम इस सुरक्षा का वहन नहीं कर सकते। उन्हें जो सुरक्षाकर्मी दिए गए हैं, उनके रखरखाव और उन्हें लाने-ले जाने का खर्च वहन नहीं कर पाएंगे।

एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में आजम खान ने कहा, मेरे पास कोई लिखित जानकारी नहीं है कि सुरक्षा दी गई है। कैसे भरोसा करूं वर्दी में हथियारबंद लोग पुलिस के हैं? आजम खां ने कहा कि सुरक्षा दिए जाने का न तो शासन की ओर से और न ही सुरक्षा देने वालों की ओर से कोई तहरीर आई है। वैसे भी वाईश्रेणी सुरक्षा में गाड़ी होती है, जो नहीं भेजी गई है। हमारे माली हालात ऐसे नहीं कि जिन लोगों को सुरक्षा के लिए भेजा है, उनके लिए वाहन की व्यवस्था कर सकें। लिहाजा, हमने मैसेज करवा दिया है कि इन कर्मियों की गाड़ी की भी व्यवस्था की जाए। हमें आए दिन दिल्ली जाना होता है, इलाज के लिए, कैसे जाएंगे ये लोग? आजम खां ने कहा कि सरकार ने मकान बनवाए, सरकार ने गिरवाए, सरकार ने खाली कराए लेकिन, सजा मुझे दी गई, मुकदमे मुझ पर लगाए गए। ऐसे में सुरक्षा का भी क्या भरोसा।

यह भी मीडिया के जरिए पता चला कि मुझे दी गई सुरक्षा पर शासन में मंथन हो रहा है कि सजायाफ्ता को सुरक्षा दी जाए या नहीं...। जबकि, हमने तो ऐसे ऐसों को देखा है, जो पूर्व विधायक भी नहीं हैं और सुरक्षा लिए घूमते हैं। बतादें कि एक दिन पहले ही यूपी सरकार ने आजम खां की सुरक्षा को बहाल कर दिया है। आजम को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। वाई श्रेणी के तहत उनको पांच पुलिस कांस्टेबल और तीन गनर या निजी सुरक्षा अधिकारी प्रदान किए जाते हैं, जो उनके हर कदम पर उनकी सुरक्षा करते थे।

...न जानें किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए

आजम खां ने शायराना अंदाज में कहा कि वैसे भी हमारा क्या? ...न जानें किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ऐसे में क्या होगा, विधानसभा और लोकसभा में कंडोलेंस हो जाएगी। कहेंगे, मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे। उस वक्त ये नहीं कहा जाएगा कि मरहूम बकरी चोर थे...भेड़ चोर थे..प्रोफेसर पत्नी के साथ शराब की दुकान के लुटेरे थे...। यह भी नहीं कहा जाएगा कि उन पर 114 मुकदमें थे, 36 लाख का जुर्माना था, वह सजायाफ्ता थे..।

या फिर हमारे विरोधियों जितनी सुरक्षा दें

आजम खां ने नाम भले ही नहीं लिया लेकिन, उनका इशारा सीधे-सीधे अपने सियासी धुर-विरोधी आकाश सक्सेना पर रहा। आजम खां ने कहा कि ऐसे ऐसे लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से कमांडो मिले हुए हैं, जो हमारे विरोधी हैं। सरकार को हमारी इतनी ही फिक्र है तो हमारी सुरक्षा भी ऐसे ही दी जाए जितनी हमारे विरोधियों पर है।