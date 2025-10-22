मैं तलाक नहीं दे सकती, लेकिन जान दे सकती हूं...वीडियो वायरल कर महिला ने लगा ली फांसी

संक्षेप: गोंडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करने के बाद विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वायरल वीडियो में विवाहिता कहती दिखती है कि मैं तलाक नहीं चाहती, एक ही आदमी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं।

यूपी के गोंडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करने के बाद विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वायरल वीडियो में विवाहिता कहती दिखती है कि मैं तलाक नहीं चाहती, एक ही आदमी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं। इसलिए मैं तलाक नहीं नहीं दे सकती, लेकिन अपनी जान दे सकती हूं। वह चार मिनट के वीडियो में पति द्वारा अपने ऊपर हुए सितम की बात बताती है। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित इंदिरा नगर में 30 वर्षीय नाजिया पत्नी इस्माइल शेख ने अपने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि महिला ने यह कदम पति की प्रताड़ना से परेशान होकर उठाया। घटना से पहले नाजिया ने लगभग 4 मिनट का एक वीडियो भी जारी किया है , जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने पति इस्माइल को ठहराया है। मायके वालों के अनुसार उसके पति इस्माइल, जो मुंबई में रहते हैं, लगातार उस पर तलाक देने का दबाव बना रहे थे। तलाक से इनकार करने पर इस्माइल नाजिया को गाली-गलौज कर परेशान करता था ।