मैं तलाक नहीं दे सकती, लेकिन जान दे सकती हूं...वीडियो वायरल कर महिला ने लगा ली फांसी

संक्षेप: गोंडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करने के बाद विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वायरल वीडियो में विवाहिता कहती दिखती है कि मैं तलाक नहीं चाहती, एक ही आदमी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं।

Wed, 22 Oct 2025 07:21 PMDinesh Rathour गोंडा
यूपी के गोंडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करने के बाद विवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वायरल वीडियो में विवाहिता कहती दिखती है कि मैं तलाक नहीं चाहती, एक ही आदमी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं। इसलिए मैं तलाक नहीं नहीं दे सकती, लेकिन अपनी जान दे सकती हूं। वह चार मिनट के वीडियो में पति द्वारा अपने ऊपर हुए सितम की बात बताती है। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित इंदिरा नगर में 30 वर्षीय नाजिया पत्नी इस्माइल शेख ने अपने मायके में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि महिला ने यह कदम पति की प्रताड़ना से परेशान होकर उठाया। घटना से पहले नाजिया ने लगभग 4 मिनट का एक वीडियो भी जारी किया है , जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने पति इस्माइल को ठहराया है। मायके वालों के अनुसार उसके पति इस्माइल, जो मुंबई में रहते हैं, लगातार उस पर तलाक देने का दबाव बना रहे थे। तलाक से इनकार करने पर इस्माइल नाजिया को गाली-गलौज कर परेशान करता था ।

नाजिया पिछले तीन साल से पति की प्रताड़ना झेल रही थी। नाजिया इस्माइल की शादी वर्ष 2022 में सिद्धार्थनगर निवासी इस्माइल से हुई थी। इस्माइल अपने परिवार के साथ मुंबई में व्यापार करता है। शादी के बाद से ही पति इस्माइल अपनी पत्नी और उसके परिजनों को दहेज के लिए परेशान करने लगा था । 9 अक्टूबर को नाजिया अपने मायके में एक शादी समारोह में शामिल होने मुंबई से गोंडा आई थी। यहां भी पति द्वारा उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। बार-बार तलाक के दबाव और प्रताड़ना से तंग आकर नाजिया ने सोमवार सुबह करीब 11 बजे अपने कमरे में खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगा ली। मृतका के पिता मो उस्मान पुत्र अलीरजा निवासी न्यू इंदिरा नगर ने गोंडा के नगर कोतवाली में पति के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।