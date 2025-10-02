मैं सुधार गृह से आया हूं पर सुधरा नहीं हूं, सांसद के दिए बयान पर आजम खां ने कसा तंज

सांसद मोहिबुल्ला नदवी के लोकसभा चुनाव के बाद दिए गए बयान पर सपा नेता आजम खां ने तंज कसते हुए कहा कि मैं सुधार गृह से आया हूं पर सुधरा नहीं हूं। यह बयान उन्होंने बुधवार को एक निजी चैनल पर दिए इंटरव्यू के दौरान दिया। लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने बयान दिया था कि वह सुधारगृह गए हैं, जहां से उम्मीद है कि वह सुधर कर आएंगे...। सांसद का यह बयान उस वक्त काफी वायरल हुआ था, जिस पर आजम के समर्थकों ने नाराजगी भी व्यक्त की थी। मुरादाबाद सांसद रुचिवीरा और आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया उस वक्त दी थी। वहीं सांसद के बयान से नाराज सपा नेता वीरेंद्र गोयल ने अपने आवास पर बने सपा कैंप कार्यालय से अखिलेश यादव का फोटो हटा दिया था। अब आजम खां ने 23 माह बाद जेल से आने के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद पर तंज कसते हुए कहा कि मैं सुधार गृह से आया हूं पर सुधरा नहीं हूं।