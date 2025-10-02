mai sudhaar grah se aaya hoon par sudhra nahi hoon Azam Khan took dig at Rampur MP Mohibullah Nadvi statement मैं सुधार गृह से आया हूं पर सुधरा नहीं हूं, सांसद के दिए बयान पर आजम खां ने कसा तंज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, रामपुरThu, 2 Oct 2025 08:54 PM
मैं सुधार गृह से आया हूं पर सुधरा नहीं हूं, सांसद के दिए बयान पर आजम खां ने कसा तंज

सांसद मोहिबुल्ला नदवी के लोकसभा चुनाव के बाद दिए गए बयान पर सपा नेता आजम खां ने तंज कसते हुए कहा कि मैं सुधार गृह से आया हूं पर सुधरा नहीं हूं। यह बयान उन्होंने बुधवार को एक निजी चैनल पर दिए इंटरव्यू के दौरान दिया। लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने बयान दिया था कि वह सुधारगृह गए हैं, जहां से उम्मीद है कि वह सुधर कर आएंगे...। सांसद का यह बयान उस वक्त काफी वायरल हुआ था, जिस पर आजम के समर्थकों ने नाराजगी भी व्यक्त की थी। मुरादाबाद सांसद रुचिवीरा और आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया उस वक्त दी थी। वहीं सांसद के बयान से नाराज सपा नेता वीरेंद्र गोयल ने अपने आवास पर बने सपा कैंप कार्यालय से अखिलेश यादव का फोटो हटा दिया था। अब आजम खां ने 23 माह बाद जेल से आने के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद पर तंज कसते हुए कहा कि मैं सुधार गृह से आया हूं पर सुधरा नहीं हूं।

आजम खान ने जेल के अंदर किस्से भी सुनाए

एक इंटरव्यू के दौरान 23 महीने तक जेल में बिताए पलों को आजम खान ने साझा किया। जेल की कोठरी में आंखे बंद करने पर क्या दिखता था के सवाल पर आजम बोले-जेल में एहसास ही नहीं होता था। सोचने-समझने की शक्ति ही खो गई थी। तन्हाई इस कदर थी कि सिवाए सन्नाटे और अपने मालिक को याद करने के अलावा कुछ याद नहीं था। जेल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए आजम बोले- कोई खबर नहीं मिलती थी बाहर की।

अखबार नहीं आता था। मैं किसी को टेलीफोन नहीं कर सकता था जबकि 302 के मुल्जिम 10-10 कत्ल किए हुए, रेप के मुल्जिमों को सारी सहूलियतें मिलती थीं, लेकिन मुझे नहीं। दुनिया की, बाहर की खबरें क्या हैं। कब क्या हुआ, कब किस पर मुकदमा दर्ज हुआ, किसे जमानत मिली? मालूम ही नहीं था। सोचना भी क्या था। मेरे सोचने से क्या हो जाता। सोचना तो उनको था, जिनका देश है जो देश को चलाते हैं।

