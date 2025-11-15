मैं शराब पी रहा हूं, मेरे साथ पीओ, सब काम करवा दूंगा...प्रोफेसर ने रात में छात्राओं को भेजे गंदे-गंदे मैसेज

संक्षेप: आगरा में छात्राओं का कहना है कि प्रोफेसर रात को गंदे-गंदे मैसेज करता है। पहले छात्राओं ने विवि में इसकी मौखिक शिकायत की। लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो लिखित में शिकायत की है।

‘मैं शराब पी रहा हूं, मेरे साथ आकर पी लो। मैं सारे काम करवा दूंगा।’ डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान के गेस्ट लेक्चरर पर दो छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं का कहना है कि प्रोफेसर रात को गंदे-गंदे मैसेज करता है। पहले छात्राओं ने विवि में इसकी मौखिक शिकायत की। लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो लिखित में शिकायत की है। शिकायत के बाद प्रोफेसर का तत्काल प्रभाव से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है और जांच समिति का गठन कर दिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विश्वविद्यालय के पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास संस्थान एक एक गेस्ट लेक्चरर पर बीए और एमए की दो छात्राओं के आरोपों को बाद सनसनी फैल गई। छात्राओं ने शिकायत की है कि प्रोफेसर ने पहले बीए की छात्रा को अपने जाल में फंसाया। उससे मिलना-जुलना शुरू किया। रात में गंदे-गंदे मैसेज करने लगा। फिर एमए की छात्रा के साथ भी यही खेल खेला। छात्राओं को मैसेज करता था कि मैं शराब पी रहा हूं, मेरे साथ आकर शराब पी लो। बीए की छात्रा से कहा, मैं यहां परमानेंट हूं, तुम्हारे सारे काम करवा दूंगा। छात्राएं जब उससे परेशान हो गईं तो उन्होंने इसकी शिकायत मौखिक की थी। बाद में शिकायती पत्र दिया।

छात्राओं के साथ-साथ छात्रों ने भी इस गलत आचरण की पुष्टि की। शिकायत मिलने के बाद प्रोफेसर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया है। कॉलेज से संबंधित जितने भी वॉट्सऐप ग्रुप बने हुए थे, उन सभी में से प्रोफेसर को हटा दिया गया है। कुलपति के निर्देश पर जांच कमेटी का गठन किया गया है।