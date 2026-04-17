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मैं एसडीएम हूं, लाइट जोड़ने वाला नहीं...स्मार्ट मीटर की शिकायत लेकर पहुंचे उपभोक्ता से बोले अफसर

Apr 17, 2026 10:09 pm ISTDinesh Rathour महोबा
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महोबा जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में शिकायत लेकर पहुंचे बिजली उपभोक्ताओं से एसडीएम कह रहे हैं कि मैं एसडीएम हूं, लाइट नहीं होता। जिसे गुस्सा आए वह दूर हो जाए, गुस्सा मुझे भी आ जाता है।  

मैं एसडीएम हूं, लाइट जोड़ने वाला नहीं...स्मार्ट मीटर की शिकायत लेकर पहुंचे उपभोक्ता से बोले अफसर

Mahoba News: स्मार्ट मीटर की आए दिन की समस्याओं से परेशान उपभोक्ताओं से बात करते महोबा के एसडीएम का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह कहते हैं, मैं एसडीएम हूं...लाइट नहीं जोड़ता, समस्याएं सुनता हूं.. इन्हें हल कराऊंगा। हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।वायरल वीडियो एसडीएम सदर शिवध्यान पांडे का बताया जा रहा है। 47 सेकेंड के वीडियो में उन्हें चार बार 'मैं एसडीएम हूं' कहते सुना जा सकता है। इसमें नाराजगी में शोर कर रही भीड़ से एसडीएम सदर कह रहे हैं, चिल्लाइए नहीं। जिसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है वह दूर हो जाए।

गुस्सा मुझे भी आता है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो दिक्कत आ जाएगी। अगर आप लोग गुस्सा हुए तो मैं कब तक हंसता रहूंगा। एक महिला उपभोक्ता अपनी बिजली की समस्या बताती है तो कहते हैं.. मैं लाइट नहीं जोड़ता। समस्याएं सुनता हूं। बिजली विभाग से आपूर्ति सुचारु कराऊंगा। एसडीएम का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस बाबत एसडीएम सदर शिवध्यान पांडे ने कहा कि विद्युत सब सटेशन में उपभोक्ता हंगामा कर रहे थे। उन्हें समझाकर शांत कराया। उपभोक्ता विद्युत विभाग का अधिकारी समझकर बात कर रहे थे तो उन्हें बताया कि मैं एसडीएम हूं।

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स्मार्ट मीटर के विरोध में बिजलीघर पर महिलाओं का हंगामा

इसी तरह मेरठ में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में महिलाओं ने बिजलीघर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनके बिजली बिलों में अचानक काफी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। हंगामा करने वाली महिलाओं ऊषा, प्रीति, दीप्ति, संगीता और अनीता आदि ने बताया कि पहले उनका पूरे माह का बिजली बिल लगभग आठ सौ रुपये से एक हजार रुपये के बीच आता था। जैसे ही उनके घरों पर स्मार्ट मीटर लगे है तब से उनका बिल 25 सौ रुपये से तीन हजार रुपये प्रतिमाह हो गया है। उनका कहना है कि वह मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करती हैं और इतने अधिक बिल का भुगतान करना उनके लिए संभव नहीं है। आरोप लगाया कि प्रीपेड मीटर में बैलेंस खत्म होते ही तुरंत बिजली काट दी जाती है, जिससे घरों में कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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