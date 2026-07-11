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मैं मरने जा रहा हूं, बाइक पुल पर खड़ी है, हाथ थाम रामगंगा में कूदे प्रेमी युगल; व्हाट्सऐप पर ताऊ को भेजा मौत का संदेश

By Dinesh Rathour
मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता
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मुरादाबाद में प्रेम-प्रसंग में प्रेमी और प्रेमिका ने एक साथ आत्महत्या कर ली। दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़कर रामगंगा नदी में कूद गए। आत्महत्या से पहले युवक ने अपने ताऊ को व्हाट्सऐप पर संदेश भेजा। जिसे देखकर परिजन दौड़ पड़े।

मैं मरने जा रहा हूं, बाइक पुल पर खड़ी है, हाथ थाम रामगंगा में कूदे प्रेमी युगल; व्हाट्सऐप पर ताऊ को भेजा मौत का संदेश

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद से प्रेम-प्रसंग को लेकर सनसनीखेज मामला सामने आया है। कटघर थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर दिल्ली-लखनऊ हाईवे बाईपास स्थित रामगंगा पुल से कटघर क्षेत्र के ही रहने वाले प्रेमी युगल ने एक-दूसरे का हाथ पकड़कर नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाने से पहले युवक ने अपने ताऊ को व्हाट्सऐप पर संदेश भेजा, ताऊ, मैं मरने जा रहा हूं। बाइक पुल पर खड़ी है, दूसरी चाबी लेकर आ जाना। उसी दौरान पुल से गुजर रहे एक बाइक सवार युवक ने दोनों को रोकने और पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दोनों नदी में कूद चुके थे। सूचना मिलते ही पुलिस, परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। पीएसी की फ्लड यूनिट और स्थानीय गोताखोरों ने देर शाम तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चल सका।

कटघर थाना क्षेत्र के पीतलनगरी सूरजनगर निवासी निजी फर्म कर्मचारी प्रदीप गोस्वामी का बेटा तुषार कोतवाली क्षेत्र के बुधबाजार स्थित एक कपड़ा शोरूम में काम करता है। पुलिस के अनुसार तुषार का मोहल्ले में ही रहने वाली दसवीं कक्षा की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शुक्रवार रात दोनों फोन पर बात कर रहे थे। इसी दौरान किशोरी के परिजनों ने उसे फोन पर बात करते पकड़ लिया और डांट-फटकार लगाई। इससे किशोरी काफी आहत हो गई और उसने रात में ही पूरी बात तुषार को बता दी। शनिवार सुबह करीब दस बजे तुषार घर से बुलेट मोटरसाइकिल लेकर शोरूम जाने के लिए निकला। रास्ते में उसने अपने ताऊ से 100 रुपये भी लिए। शोरूम पहुंचने के बाद वह घर जाने की बात कहकर वहां से निकल गया।

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बिना बताए घर से निकली थी प्रेमिका

उधर, किशोरी भी घर से बिना बताए निकल पड़ी। दोनों बुलेट से दिल्ली-लखनऊ हाईवे स्थित कल्याणपुर के रामगंगा पुल पर पहुंचे। सुबह 11:50 बजे तुषार ने अपने ताऊ सुधीर गोस्वामी को व्हाट्सऐप कॉल की, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। चार मिनट बाद उसने वीडियो कॉल की, वह भी रिसीव नहीं हुई। इसके बाद उसने व्हाट्सएप पर संदेश भेजा, ताऊ, मैं मरने जा रहा हूं। बाइक पुल पर खड़ी है, दूसरी चाबी लेकर आ जाना।

दोनों को बचाने के लिए दौड़ा था एक युवक

संदेश भेजने के बाद दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़कर पुल की रेलिंग पर चढ़ गए। उसी समय दिल्ली की ओर जा रहा एक बाइक सवार युवक उन्हें देखकर शोर मचाते हुए उनकी ओर दौड़ा और रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही दोनों ने नदी में छलांग लगा दी। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। व्हाट्सऐप संदेश देखने के बाद तुषार के ताऊ ने परिजनों को सूचना दी और कटघर थाने पहुंचकर पुलिस को भी जानकारी दी। हालांकि तब तक पुलिस को प्रेमी युगल के नदी में कूदने की सूचना मिल चुकी थी।

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दोनों की तलाश में पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन

पुलिस तुषार के परिजनों को लेकर पुल पर पहुंची, जहां बुलेट मोटरसाइकिल की पहचान कराई गई। कुछ ही देर में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और पीएसी की फ्लड यूनिट की मदद से नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू कराया, लेकिन समाचार लिखे जाने तक युवक और किशोरी का कोई पता नहीं चल सका था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों एक ही मोहल्ले और एक ही बिरादरी के हैं। आशंका है कि परिजनों की डांट-फटकार से आहत होकर दोनों ने यह कदम उठाया। दोनों परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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