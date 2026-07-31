मैं लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा...कौन हैं डीएम चंद्र मोहन गर्ग? मीटिंग में अफसरों को दे दी चेतावनी
चंदौली जिले के डीएम चंद्र मोहन गर्ग मीटिंग के दौरान अफसरों पर भड़क गए। काम में लापरवाही मिलने पर डीएम ने अफसरों को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अपने काम सुधार लें। अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
Chandauli News: यूपी में अक्सर ही आपने देखा होगा कि मीटिंग में वरिष्ठ अफसर कर्मचारियों को उनकी लापरवाही पर फटकार लगाते नजर आते हैं। कुछ जिलों में निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर भी अफसरों की नाराजगी देखी जा चुकी है। ऐसा ही एक मामला और सामने आया है जो प्रशासनिक अफसरों की मीटिंग का है, जहां डीएम लापरवही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाते नजर आए। ये डीएम और कोई नहीं बल्कि चंदौली जिले के आईएएस अफसर चंद्र मोहन गर्ग हैं। चंद्रमोहन उन अफसरों में से एक हैं जो काम में लापरवाही और लापरवाह लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं।
गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हो रही थी। इसमें शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं, प्रशासनिक व्यवस्था और विकास कार्यों के प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। इस दौरान चालू वित्तीय वर्ष में प्रांतीय खंड को आवंटित कई महत्वपूर्ण सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण कार्य तय सीमा से काफी पीछे चलता मिला। इस पर डीएम का पारा चढ़ गया और अधिकारियों, कार्यदायी संस्थाओं को जमकर फटकारा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, कि निर्माण कार्यों में तेजी लाएं और समय से काम पूरा कराया जाए, अन्यथा कार्रवाई तय की जाएगी।
सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग पर डीएम हुए खफा
डीएम ने सीएम डैशबोर्ड, आकांक्षात्मक ब्लॉक एवं जिले की स्थिति, विभिन्न विभागों की वन पेजर रिपोर्ट, अनुशासनात्मक मामलों, आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण, जीरो पॉवर्टी अभियान, गोल्डन कार्ड वितरण और फैमिली आईडी अभियान आदि की प्रगति की समीक्षा की। सीएम डैशबोर्ड में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर खफा हुए। उन्होंने सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में ‘बी’ और ‘सी’ ग्रेड आने की आशंका से घिरे विभागाध्यक्षों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि समय पर पोर्टल पर डाटा फीड न करना सीधे तौर पर जवाबदेही से भागना है। डाटा फीडिंग में ढिलाई बरतने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिन विभागों का प्रदर्शन खराब पाया गया या जिनके ग्रेड गिरने की संभावना है। वह अपने काम में सुधार लाएं।
2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं चंद्रमोहन गर्ग
चंदौली के डीएम 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले हैं। उनके पिता रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और मां गृहिणी हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद सिविल परीक्षा की तैयारी की। ऑल इंडिया 25वीं रैंक हासिल करके वह आईएएस अफसर बने। ट्रेनिंग के बाद चंद्र मोहन की सबसे पहली पोस्टिंग असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के रूप में बस्ती में हुई थी। इसके बाद श्रावस्ती में भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, बरेली के सीडीओ भी रहे। उन्हें प्रयागराज में नगर आयुक्त की भी जिम्मेदारी दी जा चुकी है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।