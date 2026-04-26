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मैं जिसके बारे में लिख दूं, उसे ब्रह्मा नहीं बचा सकते, उद्घाटन में नहीं बुलाने पर भड़के भाजपा विधायक

Apr 26, 2026 10:41 pm ISTDinesh Rathour मिर्जापुर
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मिर्जापुर जिले की मड़िहान विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रमाशंकर सिंह पटेल का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक उप निबंधक पर भड़कते नजर आ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हमे हल्के में मत लीजिए, आधी तहसील हमारी है।

मैं जिसके बारे में लिख दूं, उसे ब्रह्मा नहीं बचा सकते, उद्घाटन में नहीं बुलाने पर भड़के भाजपा विधायक

Mirzapur News: यूपी मिर्जापुर जिले की मड़िहान विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रमाशंकर सिंह पटेल का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक उप निबंधक पर भड़कते नजर आ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हमे हल्के में मत लीजिए, आधी तहसील हमारी है। दरअसल शनिवार को चुनार तहसील परिसर में उप निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम था। जिसमें विधायक को नहीं बुलाया गया था। इसी बात से विधायक भड़क गए और उप निबंधक को खरी-खोरी सुना डाली। विधायक के हड़काने का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल ‘हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

कार्यक्रम में आमंत्रण न मिलने पर विधायक ने मौके पर ही उप निबंधक दीपक जायसवाल को फटकार लगाई। विधायक ने उप निबंधक दीपक से कहा कि हमें हल्के में मत लीजिए। हम वह विधायक नहीं हैं, जिसके बारे में लिख दूं तो उसे ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। मैं पहले किसी के खिलाफ लिखता नहीं हूं। डीएम के सामने कह रहा हूं कि आधी तहसील हमारी भी है। हालांकि मौके पर मौजूद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समझाने के बाद स्थिति सामान्य हुई।

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सीएम पर सपा नेता की अमर्यादित टिप्पणी से आक्रोश

वहीं दूसरी ओर कुशीनगर में सीएम योगी पर सपा नेता द्वारा की गई टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिससे भाजपा नेताओं और हिंदू संगठनों में उबाल है। फाजिलनगर कस्बे में सपा प्रत्याशी के समर्थन में रविवार को आयोजित नुक्कड़ सभा में पूर्व राज्य मंत्री और हाटा से विधायक रहे राधेश्याम सिंह मंच पर मौजूद थे। उनके संबोधन से पहले एक सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी की, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा।

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हिंदू युवा वाहिनी ने दी तहरीर

हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला संयोजक भाजपा नेता चन्द्र प्रकाश यादव चमन और भाजपा नेता सुनील बर्नवाल ने स्थानीय पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। तहरीर में भाजपा नेताओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं और इस तरह की टिप्पणी से न सिर्फ उनकी गरिमा आहत हुई है, बल्कि करोड़ों कार्यकर्ताओं को भी ठेस पहुंचा है। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनावी लाभ के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में पटहेरवा एसओ धीरेन्द्र राय ने बताया कि मामले में तहरीर मिली है। जांच की जा रही है। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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