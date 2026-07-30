Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मैं जिंदा हूं, मरी नहीं हूं...अंतिम संस्कार से पहले उठकर बैठक गई बुजुर्ग महिला, देखने वालों की लगी भीड़

By Dinesh Rathour
आगरा, वरिष्ठ संवाददाता
Follow us on Google News
share

आगरा में बीमारी के चलते एक बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घर वाले महिला को घर ले आए और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे, लेकिन अचानक से महिला जिंदा हो गई। यह नजारा देखकर सभी दंग रह गए।

Agra News
अचानक जिंदा हो गई मरी हुई महिला। देखने वालों की लगी भीड़

Agra News: यूपी के आगरा से हैरान-परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। ट्रांसयमुना थाना क्षेत्र के बालाजी नगर की रहने वाली एक 65 वर्षीय महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया। नाते-रिश्तेदार सभी महिला अी अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए घर पहुंचने लगे। अंतिम संस्कार से पहले अचानक से महिला जिंदा हो गई। पहले तो घर वालों को विश्वास ही नहीं हुआ। महिला ने खुद बोलकर कहा कि मैं जिंदा हूं। ये मामला जिसने भी सुना वही महिला को देखने के लिए उनके घर की तरफ दौड़ पड़ा। देखते ही देखते महिला के घर पर भीड़ लगने लगी। हालांकि परिजन मृत्यु का सही समय, अस्पताल का नाम और डेथ सर्टिफिकेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सके। सुबह दस बजे के बाद से परिजनों ने फोन उठाना ही बंद कर दिया।

परिजनों के दावे के अनुसार सोमवार को 65 वर्षीय शीला देवी को बरेली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार रात तबीयत खराब होने पर डॉक्टर ने उन्हें वेंटीलेटर पर ले लिया। बुधवार तड़के मृत घोषित कर दिया। परिजन उन्हें एंबुलेंस से पहले एक बेटे के घर बदायूं ले गए। उसके बाद आगरा लेकर आए। बुधवार की देर शाम अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई। फूल मालाएं आ गईं। परिजनों के दावे के अनुसार रात आठ बजे जैसे ही छोटा दामाद अंतिम दर्शन को गया तो वृद्धा ने हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं जिंदा हूं, मरी नहीं हूं...।

ये भी पढ़ें:बच्ची के कातिल सिपाही पर कहर बनकर टूटी भीड़, डॉक्टरों और कर्मचारियों ने भी धुना

कुछ दिन पहले बदायूं चली गई थी महिला

ट्रांसयमुना के बालाजीपुरम निवासी शीला देवी के पति हरिओम माहौर का आठ साल पहले निधन हो गया था। वे स्वास्थ्य विभाग में थे। बड़ा बेटा सुनील माहौर घर के नीचे परचून की दुकान करता है। छोटा बेटा संजीव माहौर पिता के स्थान पर मृतक आश्रित नियुक्ति से स्वास्थ्य विभाग बदायूं में तैनात है। कुछ महीने पहले शीला देवी छोटे बेटे के पास बदायूं चली गई थीं। उन्हें सांस संबंधी बीमारी थी। कुछ दिनों पूर्व उनका एक ऑपरेशन हुआ था। सोमवार को तबीयत खराब होने पर उन्हें बरेली के एक अस्पताल में भर्ती कराया था।

ये भी पढ़ें:तेरी डोली उठने से पहले… प्रेमिका की शादी में जाने को निकले युवक का शव मिला

घर वाले नहीं दिखा सके डेथ सर्टिफिकेट

हिन्दुस्तान ने जब पूरे मामले की पड़ताल शुरू की तो परिजन न तो बरेली के उस अस्पताल का नाम बता पाए, जहां मृत घोषित किया गया था और न ही मृत्यु प्रमाणपत्र दिखा सके। गुरुवार शाम को आगरा के एक अस्पताल में वेंटीलेटर पर भर्ती बताया गया मगर वहां भी इस नाम की कोई मरीज नहीं थी। एक परिजन संजीव माहौर का कई बार नंबर मिलाया गया मगर नहीं उठा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
Agra News Up Latest News Video Viral
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।