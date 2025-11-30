Hindustan Hindi News
मैं जीना तो चाहता हूं पर क्या करूं…डरा महसूस कर रहा हूं, बीएलओ ने सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

मैं जीना तो चाहता हूं पर क्या करूं…डरा महसूस कर रहा हूं, बीएलओ ने सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

संक्षेप:

यूपी में एसआईआर के काम में लगे कई बीएलओ काम के दबाव में अपनी जान दे चुके हैं। मुरादाबाद में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां बीएलओ ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमे अपना दर्द बयां किया।

Sun, 30 Nov 2025 10:46 PM
मैं जीना तो चाहता हूं, पर क्या करूं… बहुत बेचैनी और घुटन हो रही है। अपने आपको डरा महसूस कर रहा हूं। मेरी चार छोटी बेटियों का ख्याल रखना… बहुत मासूम हैं। बीएलओ और सहायक अध्यापक सर्वेश सिंह द्वारा लिखे सुसाइड नोट की ये पंक्तियां पढ़कर हर कोई स्तब्ध है। शिक्षक ने डायरी के दो पन्नों पर अपनी पीड़ा बयां करते हुए साफ लिखा है कि एसआईआर गणना का लक्ष्य पूरा न कर पाने और लगातार तनाव में रहने के कारण उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया है। अंत में उन्होंने लिखा- मुझे माफ करना… मेरे विद्यालय के बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।रविवार सुबह सर्वेश सिंह के फंदे पर लटके मिलने के बाद जब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो पहले एक पेज पर 12 पंक्तियों का सुसाइड नोट मिला। इसमें उन्होंने लिखा-मैं सर्वेश सिंह बीएलओ भाग संख्या 406… मैं हार गया। अपना ख्याल रखना। सुसाइड- ड्रेसिंग में डायरी के नीचे। बच्चों का ध्यान रखना। मैं लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सका, इसलिए मजबूर हूं। आई एम सॉरी। इसका केवल मैं जिम्मेदार हूं, किसी का कोई दोष नहीं।

नीचे उन्होंने 29 नवंबर की तारीख और हस्ताक्षर किए तथा एक ओर लिखा-बहुत टेंशन में हूं।इसके बाद पुलिस ने ड्रेसिंग में डायरी के नीचे देखा तो वहां दो पन्नों में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबोधित पत्र मिला, जो दरअसल विस्तृत सुसाइड नोट जैसा ही था। इसमें उन्होंने लिखा-

विषय-एसआईआर गणना का टारगेट पूर्ण न होने के संबंध में।

उन्होंने लिखा कि वह कंपोजिट विद्यालय जाहिदपुर सीकमपुर में सहायक अध्यापक हैं और 15 वर्षों में पहली बार 7 अक्टूबर को बूथ संख्या 406 पर बीएलओ नियुक्त किए गए। विषय का पूर्ण ज्ञान न होने के चलते वह समय रहते टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे थे और रात-दिन कड़ी मेहनत के बावजूद काम अधूरा रह रहा था। शिक्षक ने लिखा कि उनकी चार छोटी बेटियां हैं, जिनमें दो कई दिनों से बीमार चल रही थीं। इससे वह बेहद चिंतित थे और मानसिक संतुलन कमजोर हो गया था। आगे लिखा-इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, परिवार का कोई दोष नहीं। उन्होंने तो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, मैं ही हार गया हूं। मेरे न रहने के बाद किसी पर कोई दोष न लगाया जाए। अंत में उन्होंने लिखा-कहने को बहुत कुछ बाकी है… समय बहुत कम है। मुझे माफ करना… मेरे विद्यालय के बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार… धन्यवाद।

इस पेज पर भी उन्होंने हस्ताक्षर किए और लिखा मुझे क्षमा करना। एक अन्य पेज पर भी उन्होंने अपनी दर्द भरी मनःस्थिति दर्ज की-मैं जीना तो चाहता हूं, पर क्या करूं… बहुत बेचैनी, बहुत घुटन है… अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा हूं। उन्होंने अपनी चारों बेटियों का जिक्र करते हुए लिखा कि उनका अच्छी तरह ध्यान रखा जाए। यह भी लिखा- लिखते समय बहुत पीड़ा हो रही है… मेरी सेवा में जो राशि बनती है वह मेरी पत्नी को मिले ताकि बेटियों का भविष्य संवर सके। अधिकारियों से गुजारिश है कि मेरे परिवार को ज्यादा परेशान न करें।

आखिरी पन्ने में उन्होंने लिखा-अगर समय थोड़ा और होता तो शायद काम पूरा कर देता, क्योंकि मैं पहली बार बीएलओ बना था। मेरे मृत शरीर को परिवार वालों को सौंप देना ताकि अंतिम संस्कार कर सकें। दुखद घटना है ये मेरे लिए… आई लव माय स्टाफ… आई एम सॉरी। विद्यालय के बच्चों को मेरा बहुत-बहुत प्यार… मन लगाकर पढ़ना मेरे बच्चों। अंत में जोड़ा- दिल बहुत दुख रहा है लिखते हुए… कुछ समय में मैं आपको शिक्षण कार्य भी नहीं करा पाया। शिक्षक की डायरी के इन मार्मिक शब्दों ने पूरे शिक्षा विभाग और गांव में गहरा सदमा पहुँचा दिया है।

