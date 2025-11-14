मैं दूल्हे के साथ नहीं जाऊंगी...बारातियों की हरकत देखकर दुल्हन बेहोश, पिता की भी हालत हुई खराब

संक्षेप: अलीगढ़ में एक गेस्ट हाउस में शादी-समारोह में खासा हंगामा हो गया। खाने के दौरान महिलाओं में भगदड़ मच गई। इस पर दुल्हन ने सुसराल जाने से इनकार कर दिया और बारातियों पर गंभीर आरोप लगा दिए।

शादियों में छोटी-छोटी बातों को लेकर कुछ ऐसा हो जाता है कि बात पुलिस-थाने तक पहुंच जाती है। यूपी के अलीगढ़ जिले से भी कुछ ऐसा ही सामने आया है। यहां एक दुल्हन हांथो में मेहंदी लगाए बैठी थी। वह बारात और अपने दूल्हे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बारात आने के बाद खाना-पीना शुरू हो गया। शादी की रस्मों को निभाया गया। लेकिन विदाई के समय कुछ ऐसा हो गया कि हंगामा शुरू हो गया। बाराती और जनाती एक-दूसरे को पीटने लगे। इधर दुल्हन की नजर जब बारातियों की हरकत पर पड़ी तो वह बौखला गई। देखते ही देखते दुल्हन अचानक से बेहोश हो गई। होश में आने के बाद दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया और दूल्हे और उसके घर वालों पर गंभीर आरोप लगा दिए। शादी टूटने की जानकारी दुल्हन के पिता को हुई तो उनकी भी तबीयत खराब हो गई। दुल्हन को जब होश आया तो उसने विदा होने से मना कर दिया और कहा, कि वह दूल्हे के साथ नहीं जाएगी।

पूरा मामला लोधा क्षेत्र का है। यहां एक युवती का भुजपुरा निवासी युवक के साथ शादी तय हुई थी। वेलकम गेस्ट हाउस में शादी का आयोजन रखा गया था। गुरुवार की शाम जब बारात पहुंची तो उसका स्वागत सत्कार किया गया। बारातियों ने खाना-पीना शुरू किया। एक तरफ दावत का कार्यकम चल रहा था तो दूसरी ओर काजी ने निकाह की रस्म शुरू की। दूल्हा-दुल्हन का निकाह होने के बाद दोनों ने एक-दूसरे को शादी की बधाई दी। इसी दौरान अचानक से चीख-पुकार मच गई। खाना खा रही महिलाओं में भगदड़ मच गई। बारातियों और लड़की वालों ने मारपीट शुरू कर दिया। कोई कुर्सियां फेंक रहा था तो कोई खाने की प्लेटें एक-दूसरे पर फेंकने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि बात लात-घूंसो तक पहुंच गई। झगड़े का बीच-बचाव करने पहुंचे दुल्हन के पिता को चोट लग गई। शादी में बवाल देखकर दुल्हन बेहोश हो गई। दुल्हन और उसके पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दुल्हन ने ससुराल जाने से किया इनकार अस्पताल में भर्ती दुल्हन को जब होश आया तो उसने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। दुल्हन ने कहा उनकी ओर से कोई गलती नहीं थी, फिर भी बारातियों ने मारपीट की। दुल्हन ने कहा, जब अभी ये हाल है तो पता नहीं ससुराल जाने के बाद ये लोग मेरा क्या हाल करेंगे। वहीं दूल्हे के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक लड़की के साथ दुल्हन पक्ष के किसी व्यक्ति ने छेड़छाड़ की कोशिश की थी। इसी वजह से विवाद हुआ। उन्होंने बताया कि दोनों परिवार में कोई झगड़ा नहीं था।