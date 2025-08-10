‘मैं दयाशंकर सिंह हूं, ऐसे डरने वाला आदमी नहीं हूं’ राज्यमंत्री ने BSP विधायक को दी खुली चुनौती

बलिया के महावीरी झंडा जुलूस में शामिल होने पहुंचे परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कटहल नाला पुल मामले को लेकर बसपा विधायक उमाशंकर सिंह को यह खुली चुनौती दी है।

‘मैं दयाशंकर सिंह हूं, ऐसे डरने वाला आदमी नहीं हूं। बलिया की जनता को गुमराह मत करिए। आपके पास जो कुछ भी साक्ष्य है, मेरे भ्रष्टाचार का, उसको दिखाइए। सदन में दिखाइए, बाहर दिखाइए। मैं उनको चैलेंज करता हूं। जहां पर भी उनके पास जो भी सबूत है, उसे दिखाइए। केवल इस तरह नहीं कि मेरे पास है। यदि है तो दिखाओ। आप तो विपक्ष में हो। दिखाने में आपको क्या दिक्कत आ रही है?’

महावीरी झंडा जुलूस में शामिल होने पहुंचे परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कटहल नाला पुल मामले को लेकर बसपा विधायक उमाशंकर सिंह को यह खुली चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि चार दिन दिन पहले कटहल नाला पर बने पुल को चालू किए जाने को लेकर दयाशंकर सिंह ने लोनिवि के अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई थी। बिना क्लियरेंस और जरूरी औपचारिकताओं के पुल खोलने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह पर निशाना साधा था। जवाब में बसपा विधायक ने मंत्री पर भी आरोप लगाते हुए कहा था कि ‘मैं पोल खोलूंगा तो उन्हें (मंत्री) छिपने की जगह नहीं मिलेगी। इसके बाद परिवहन राज्य मंत्री ने बसपा विधायक को चुनौती देते हुए कहा कि अगर मेरे खिलाफ कुछ भी है तो उसे प्रदेश की जनता से लेकर विधानसभा तक में रखिए लेकिन इस तरह गीदड़ भभकी मत दीजिए। कहा कि वे विपक्ष के नेता हैं और अपनी पार्टी के इकलौते विधायक भी हैं। दो दिन बाद विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है तो उसमें मेरे खिलाफ आवाज उठाएं। कुछ भी बोलकर लोगों को गुमराह न करें।

दयाशंकर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना यूपी के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव पर रविवार को निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें प्रदेश और देश की जनता ने नकार दिया है। सिंह ने सपा के पूर्व सांसद एस.टी. हसन के उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह समय पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति जताने और उन्हें सहायता उपलब्ध कराने का है। हसन ने उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा पर प्रतिक्रिया देते हुए रविवार को आगाह किया कि अहंकार में आकर धार्मिक स्थलों को गिराने से हम सबके ''पालनहार'' (ईश्वर) खफा होंगे और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी। हसन ने कहा, ''हमने मंदिरों, मस्जिदों और दरगाहों - जहां उनका (ईश्वर) नाम लिया जाता है और जहां उनकी अराधना की जाती है उन पर बुलडोजर चलाकर उन्हें नाराज किया है।