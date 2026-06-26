भाई की खातिर दूल्हे से लड़ गई दुल्हन, जयमाल पर खड़ा कर दिया बखेड़ा, बोली-मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी

औरैया जिले में जयमाल के दौरान साले की हरकत देखकर दूल्हे ने उसे फटकार दिया। जिससे गुस्साई दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन ने साफ कहा है कि वह इस दूल्हे से शादी नहीं करेगी।

Dulha-Dulhan News: यूपी के औरैया में जयमाल के दौरान खासा हंगामा हो गया। दुल्हन के भाई ने दूल्हे को छेड़ दिया। दुल्हन के भाई ने होने वाले जीजा का गाल नोच लिया, इससे गुस्साए दूल्हे ने सबके सामने दुल्हन के भाई को झड़प दिया। ये बात जब दुल्हन को पता चली तो उसने जयमाल के बाद बखेड़ा खड़ा कर दिया। भाई की खातिर दुल्हन दूल्हे से लड़ गई और शादी करने का फैसला ही बदल दिया। दुल्हन ने बारातियों को वापस लौटा दिया। दुल्हन द्वारा शादी के इनकार की खबर से शादियों की खुशियां को पलभर चकनाचूर कर दिया। देर रात तक पंचायत के बाद भी जब बात नहीं बन सकी तो बारात बिन दुल्हन के ही लौट गई। यह घटना आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बन गई।

पुलिस ने बताया कि इटावा जिले से एक बारात अछल्दा क्षेत्र के एक गांव में आई थी। बैंडबाजे के साथ नाचते-गाते बाराती दरवाजे पर पहुंची। हर्षोल्लास के साथ द्वारचार और अन्य रस्में संपन्न हुईं। दूल्हा जयमाल के स्टेज पर पहुंचा। कुछ ही देर में दुल्हन भी आ गई। दोनों के बीच जयमाल पड़ गया। इसी बीच दुल्हन के भाई ने दूल्हे के गाल पर नोच लिया। इसपर दूल्हा भड़क गया और उसने साले को झड़प दिया। दुल्हन के भाई और दूल्हे के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया, जिससे शादी समारोह में अफरातफरी मच गई। इसी बीच दुल्हन ने दूल्हे से विवाह करने से इनकार कर दिया।

दूल्हा पतला है, शादी नहीं करूंगी दुल्हन ने कहा कि दूल्हा पतला है। वह यह शादी नहीं करेगी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक पंचायत चली। रिश्तेदारों ने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुल्हन अपने निर्णय पर कायम रही। विवाद की सूचना मिलने पर डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस की मौजूदगी में भी बातचीत का कोई समाधान नहीं निकल सका। अंतत: विवाह की रस्में पूरी नहीं हो सकीं और बारात बिना फेरे ही लौट गई। थानाध्यक्ष सुरेश चंद्र ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और स्थिति सामान्य करा दी गई। दोनों पक्षों की ओर से अभी तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।