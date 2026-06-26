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भाई की खातिर दूल्हे से लड़ गई दुल्हन, जयमाल पर खड़ा कर दिया बखेड़ा, बोली-मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी

Dinesh Rathour अछल्दा(औरैया)
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औरैया जिले में जयमाल के दौरान साले की हरकत देखकर दूल्हे ने उसे फटकार दिया। जिससे गुस्साई दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन ने साफ कहा है कि वह इस दूल्हे से शादी नहीं करेगी।

भाई की खातिर दूल्हे से लड़ गई दुल्हन, जयमाल पर खड़ा कर दिया बखेड़ा, बोली-मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी

Dulha-Dulhan News: यूपी के औरैया में जयमाल के दौरान खासा हंगामा हो गया। दुल्हन के भाई ने दूल्हे को छेड़ दिया। दुल्हन के भाई ने होने वाले जीजा का गाल नोच लिया, इससे गुस्साए दूल्हे ने सबके सामने दुल्हन के भाई को झड़प दिया। ये बात जब दुल्हन को पता चली तो उसने जयमाल के बाद बखेड़ा खड़ा कर दिया। भाई की खातिर दुल्हन दूल्हे से लड़ गई और शादी करने का फैसला ही बदल दिया। दुल्हन ने बारातियों को वापस लौटा दिया। दुल्हन द्वारा शादी के इनकार की खबर से शादियों की खुशियां को पलभर चकनाचूर कर दिया। देर रात तक पंचायत के बाद भी जब बात नहीं बन सकी तो बारात बिन दुल्हन के ही लौट गई। यह घटना आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बन गई।

पुलिस ने बताया कि इटावा जिले से एक बारात अछल्दा क्षेत्र के एक गांव में आई थी। बैंडबाजे के साथ नाचते-गाते बाराती दरवाजे पर पहुंची। हर्षोल्लास के साथ द्वारचार और अन्य रस्में संपन्न हुईं। दूल्हा जयमाल के स्टेज पर पहुंचा। कुछ ही देर में दुल्हन भी आ गई। दोनों के बीच जयमाल पड़ गया। इसी बीच दुल्हन के भाई ने दूल्हे के गाल पर नोच लिया। इसपर दूल्हा भड़क गया और उसने साले को झड़प दिया। दुल्हन के भाई और दूल्हे के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया, जिससे शादी समारोह में अफरातफरी मच गई। इसी बीच दुल्हन ने दूल्हे से विवाह करने से इनकार कर दिया।

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दूल्हा पतला है, शादी नहीं करूंगी

दुल्हन ने कहा कि दूल्हा पतला है। वह यह शादी नहीं करेगी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक पंचायत चली। रिश्तेदारों ने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुल्हन अपने निर्णय पर कायम रही। विवाद की सूचना मिलने पर डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस की मौजूदगी में भी बातचीत का कोई समाधान नहीं निकल सका। अंतत: विवाह की रस्में पूरी नहीं हो सकीं और बारात बिना फेरे ही लौट गई। थानाध्यक्ष सुरेश चंद्र ने बताया कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और स्थिति सामान्य करा दी गई। दोनों पक्षों की ओर से अभी तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जयमाल के बाद कार मांगने पर दुल्हन ने शादी से किया इनकार

इसी तरह फतेहपुर में भी दुल्हन के शादी से इनकार करने का मामला सामने आया है। उन्नाव में अचलगंज के एक गांव निवासी युवक की शादी क्षेत्र के एक गांव में तय हुई थी। बारात आने से पहले कन्या पक्ष ने दहेज के रूप में साढ़े छह लाख रुपये दूल्हे गोविंद के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे। आरोप है कि लड़का कार और अतिरिक्त रुपये की मांग कर रहा था। रुपये न मिलने पर उसने बारात लाने से मना कर दिया था। इसके बावजूद कन्या पक्ष ने शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी। बुधवार देर शाम बारात दरवाजे पर पहुंची। युवती के पिता ने बताया कि दूल्हे के रथ में बैठकर आने की बात तय हुई थी, लेकिन वह कार से आया। उनका यह भी कहना था कि भारी-भरकम दहेज लेने के बावजूद चढ़ावे में न तो पर्याप्त जेवरात थे और न ही कपड़े। इससे युवती खिन्न हो गई और उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों की मौजूदगी में समझौता हुआ। ग्राम प्रधान रामदास निषाद ने बताया कि समझौते के तहत वर पक्ष को साढ़े छह लाख रुपये नकद वापस करने थे, साथ ही सजावट आदि में हुए 1.25 लाख रुपये के खर्च का भुगतान भी करना था। दोनों पक्षों की सहमति बनने के बाद चढ़ावे का बक्सा वर पक्ष को सौंप दिया गया। इसके बाद बारात सुबह वापस लौट गई।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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