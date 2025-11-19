प्रेमिका से मिलने गए महावत की चाकू गोदकर हत्या, गांव के बाहर पोखरी में शव फेंका

Hindustan Hindi News
Mahout stabbed to death while visiting his girlfriend body thrown pond outside village
संक्षेप: आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कैथीशंकरपुर मंगटा गांव में मंगलवार रात प्रेमिका से मिलने गए महावत की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बुधवार अपराह्न गांव के बाहर पोखरे से उसका शव बरामद हुआ।  

Wed, 19 Nov 2025 08:12 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लालगंज (आजमगढ़)
यूपी के आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कैथीशंकरपुर मंगटा गांव में मंगलवार रात प्रेमिका से मिलने गए महावत की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बुधवार अपराह्न गांव के बाहर पोखरे से उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर प्रेमिका के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के दौना गांव निवासी 20 वर्षीय ईदू पुत्र इरफान महावत था। सोमवार से ही वह घर से गायब था। उसका मोबाइल भी बंद था। मंगलवार सुबह ईदू के बड़े भाई रफूक ने देवगांव कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। मंगलवार की रात प्रेमिका ने ईदू की मां को फोनकर बताया कि अपने बेटे को बचा लीजिए।

मेरे परिवार के लोग उसे मार डालेंगे। यह सुन ईदू की मां परेशान हो गईं। परिवार के लोग रात भर उसकी तलाश करते रहे। बुधवार सुबह पुलिस को जानकारी दी। देवगांव कोतवाल विमल प्रकाश राय ने छानबीन शुरू की। ईदू के मोबाइल की आखिरी लोकेशन उसकी प्रेमिका के घर मिली। जिसके बाद उन्होंने प्रेमिका के भाई और पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। कड़ाई करने पर घटना का खुलासा हो गया। दोनों ने चाकू से गोदकर ईदू की हत्या करने के बाद शव को गांव के बाहर पोखरी में फेंक दिया था। पुलिस गोताखोरों के साथ कैथीशंकरपुर मंगटा गांव के पोखरे पर पहुंची। इसके बाद ईदू का शव बरामद किया गया। पुलिस ने प्रेमिका के पिता और भाई के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्जकर गिरफ्तार कर लिया।

