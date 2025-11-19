प्रेमिका से मिलने गए महावत की चाकू गोदकर हत्या, गांव के बाहर पोखरी में शव फेंका

संक्षेप: आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कैथीशंकरपुर मंगटा गांव में मंगलवार रात प्रेमिका से मिलने गए महावत की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बुधवार अपराह्न गांव के बाहर पोखरे से उसका शव बरामद हुआ।

यूपी के आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कैथीशंकरपुर मंगटा गांव में मंगलवार रात प्रेमिका से मिलने गए महावत की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बुधवार अपराह्न गांव के बाहर पोखरे से उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर प्रेमिका के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के दौना गांव निवासी 20 वर्षीय ईदू पुत्र इरफान महावत था। सोमवार से ही वह घर से गायब था। उसका मोबाइल भी बंद था। मंगलवार सुबह ईदू के बड़े भाई रफूक ने देवगांव कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। मंगलवार की रात प्रेमिका ने ईदू की मां को फोनकर बताया कि अपने बेटे को बचा लीजिए।

