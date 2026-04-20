महोबा का गोरखगिरी बनेगा स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट; बुंदेलखंड में पर्यटन की नई उड़ान, जानें क्या है प्लान
महोबा स्थित गोरखगिरि पर्वत को प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। ‘स्वदेश दर्शन 2.0’ योजना के तहत करीब 11.21 करोड़ रुपये की लागत से यहां पर्यटन विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं। गोरखगिरि में पर्यटन परियोजना के तहत शिव तांडव मंदिर और गोरखगिरि मंदिर का व्यापक कायाकल्प किया गया है
यूपी में आध्यात्मिक पर्यटन को नई दिशा देने के लिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में गुरु गोरखनाथ से जुड़े स्थलों को जोड़कर एक व्यापक पर्यटन सर्किट विकसित किया जा रहा है, जिसमें महोबा स्थित गोरखगिरि पर्वत को प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। ‘स्वदेश दर्शन 2.0’ योजना के तहत करीब 11.21 करोड़ रुपये की लागत से यहां पर्यटन विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है, बल्कि क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना भी है।
विकास भी विरासत भी पर्यटन का मूल मंत्र
पर्यटन मंत्री ने बताया कि ‘विकास भी, विरासत भी’ के मूल मंत्र के साथ इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया है। यह पहल नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में साकार हो रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में महोबा में करीब 28 लाख पर्यटक पहुंचे, जो इस क्षेत्र की बढ़ती लोकप्रियता और पर्यटन क्षमता का प्रमाण है।
शिव तांडव मंदिर और गोरखगिरि मंदिर का कायाकल्प
गोरखगिरि में पर्यटन परियोजना के तहत शिव तांडव मंदिर और गोरखगिरि मंदिर का व्यापक कायाकल्प किया गया है। यहां आधुनिक शौचालय, पर्यटक सुविधा केंद्र, वेंडर कियोस्क, ध्यान केंद्र और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए ओपन थिएटर जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। साथ ही, आकर्षक मुख्य द्वार और बेहतर आंतरिक व बाहरी मार्गों का निर्माण कर आवागमन को सुगम बनाया गया है। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी लेकर आई है। वेंडर कियोस्क और अन्य गतिविधियों के माध्यम से कारीगरों और छोटे व्यापारियों को अपने उत्पाद बेचने का मंच मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल, परिवहन और अन्य सेवाओं में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
गोरखगिरि पर्वत का संबंध भगवान श्रीराम से जुड़ा है
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोरखगिरि पर्वत का संबंध भगवान श्रीराम से जुड़ा है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान वे यहां ठहरे थे। बाद में यह स्थान गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है।अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात के अनुसार, यह परियोजना सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जो न केवल सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रही है, बल्कि बुंदेलखंड को राष्ट्रीय और वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।