Hindi NewsUP NewsMahendra Singh Dhoni and Chandrashekhar Azad suddenly met handshake and conversation viral viral
अचानक मिल गए महेंद्र सिंह धोनी और चंद्रशेखर आजाद, हैंडशेक और गुफ़्तुगू का वीडियो वायरल

अचानक मिल गए महेंद्र सिंह धोनी और चंद्रशेखर आजाद, हैंडशेक और गुफ़्तुगू का वीडियो वायरल

संक्षेप:

एयरपोर्ट पर पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और नगीना सांसद व आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें दोनों गर्मजोशी के साथ एक-दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और गुफ़्तुगू कर रहे हैं। 

Jan 17, 2026 08:09 am ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें क्रिकेट जगत के दिग्गज और पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद एक साथ नजर आ रहे हैं। दोनों ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया और गुफ़्तुगू की।

अचानक हुई मुलाकात यह मुलाकात दिल्ली एयरपोर्ट पर उस समय हुई जब दोनों दिग्गज अपनी-अपनी यात्रा के लिए वहां मौजूद थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही दोनों का आमना-सामना हुआ, उन्होंने बेहद गर्मजोशी के साथ एक-दूसरे का अभिवादन किया और हाथ मिलाया। कुछ देर तक दोनों के बीच अनौपचारिक बातचीत भी हुई।

हालांकि, यह पूरी तरह से एक इत्तेफाकन हुई मुलाकात थी और इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अभी तक न तो धोनी और न ही चंद्रशेखर आजाद की ओर से इस मुलाकात पर कोई आधिकारिक बयान आया है। फिलहाल, दिल्ली एयरपोर्ट का यह 'खास पल' इंटरनेट पर छाया हुआ है।

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिया रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। धोनी के फैंस जहां उनकी सादगी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद के समर्थक इस मुलाकात को बेहद खास मान रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रानी बौद्ध नाम की एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘एक मुलाकात भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भाई महेंद्र सिंह धोनी के साथ, नगीना लोकप्रिय सांसद भाई चन्द्रशेखर आजाद जी।’

आलोक यादव नाम के यूजर ने लिखा, ‘चंद्रशेखर आजाद जी एवं महेंद्र सिंह धोनी दो ऐसे शख्स जिनके अंदर जुनून था और अपनी दम पर अपने अपने क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया है। एक ने देश की सबसे बड़ी पार्टी को पटखनी दी तो एक ने विश्व की सबसे मजबूत टीमों को हराया।’ प्रियांशु कुमार ने लिखा, ‘महेन्द्र सिंह धोनी और नगीना सांसद चन्द्रशेखर आजाद की मुलाकात का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, करोड़ों लोग इसे अबतक देख चुके हैं यह मुलाकात क्यों हुई यह बताना तो मुश्किल है पर चन्द्रशेखर का कद भारतीय राजनीति में बहुत ऊंचा हो चुका है।’

