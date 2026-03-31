महावीर जयंती पर भक्ति के रंग में दिखी काशी, सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं

भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए महावीर स्वामी के सिद्धांतों को मानवता के लिए मार्गदर्शक बताया। वहीं, वाराणसी (काशी) भक्ति के रंग में रंगी दिखाई दी।

UP News: जैन समाज के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। सीएम योगी ने एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और करुणा के शाश्वत सिद्धांतों से संपूर्ण विश्व को आलोकित करने वाली भगवान महावीर की शिक्षाएं मानवता के लिए अमर पाथेय हैं। वहीं, महावीर की जयंती के मौके पर काशी भक्ति के रंग में रंगी दिखी। बुलानाला पर जैन मंदिर से शोभायात्रा निकाली गई। इसें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं।

महावीर स्वामी के जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। यह अपने आप में खास है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में पहले भगवान ऋषभनाथ समेत कई तीर्थंकर का जन्म यूपी के अयोध्या, वाराणसी, श्रावस्ती और अन्य जिलों में हुआ। वाराणसी में चार और अयोध्या में पांच तीर्थंकर का जन्म हुआ है। वाराणसी में 7वें तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ, 8वें भगवान चन्द्रप्रभु, 11वें भगवान श्रेयांसनाथ औऱ 23वें भगवान पार्श्वनाथ का जन्म हुआ है।

इसी तरह अयोध्या में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, चौथे अभिनंदननाथ और पांचवे सुमतिनाथ और 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ का जन्म हुआ है। यही वजह है कि काशी और अयोध्या हिंदुओं के साथ ही जैन धर्मावलंबियों के लिए भी हमेशा से खास रही है।

यही वजह है कि महावीर की जयंती की पूर्व संध्या पर सोमवार को काशी श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। श्री दिगंबर जैन समाज काशी की ओर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इसमें आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर भगवान महावीर का स्वागत किया और ‘अहिंसा परमो धर्म:’ के संदेश को जन-जन तक पहुंचाया।

मैदागिन स्थित बिहारीलाल दिगंबर जैन मंदिर से शोभायात्रा का शुभारंभ हुआ। भगवान महावीर स्वामी की अष्टधातु की प्रतिमा को सुसज्जित गज रथ पर चांदी की नलकी में विराजमान किया गया। रथ के आगे-पीछे चल रहे श्रद्धालु गीतों और जयकारों से वातावरण को भक्तिमय बना रहे थे। शोभायात्रा नीचीबाग, चौक, ठठेरी बाजार और सोराकुआं जैसे प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए ग्वालदास साहू लेन स्थित पंचायती जैन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई।

यात्रा के दौरान पुरुष सफेद कुर्ता-पायजामा और महिलाएं केसरिया परिधान में सुसज्जित होकर अनुशासित ढंग से शामिल हुईं। बच्चों और युवाओं की भागीदारी ने आयोजन को और भी जीवंत बना दिया। मार्ग में विभिन्न सामाजिक संगठनों और श्रद्धालुओं द्वारा पेयजल, शरबत और प्रसाद का वितरण किया गया। कई स्थानों पर लोगों ने आरती उतारकर भगवान महावीर का अभिनंदन किया। ठठेरी बाजार में तारों के जंजाल के कारण शोभायात्रा में शामिल लोगों को दिक्कतें हुईं।

शोभायात्रा के हर पड़ाव पर श्रद्धा और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। पूरे आयोजन ने न केवल धार्मिक आस्था को मजबूती दी, बल्कि समाज में शांति, संयम और सह-अस्तित्व का संदेश भी दिया। इस अवसर पर जैन समाज के अध्यक्ष आरसी जैन, उपाध्यक्ष राकेश जैन, अरुण कुमार जैन, प्रधानमंत्री प्रदीप चंद्र जैन, समाज मंत्री विनोद जैन सहित भूपेंद्र जैन, सौरभ जैन, ललित कुमार पोद्दार, निशांत जैन, आलोक जैन, विनय कुमार जैन, संजय जैन, प्रमोद बागड़ा, किशोर जैन, दिनेश जैन, अर्चना जैन, नेहा जैन, प्रमिला सावरिया, राजीव बागड़ा और उषा जैन मौजूद थीं।